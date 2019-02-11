Atriz Sofía Vergara lança marca de jeans popular

A artista garantiu que a coleção "é para todos os corpos" Crédito: Reprodução/ Instagram @sofiavergara

A atriz Sofía Vergara lançou uma marca de jeans populares e com numeração variada, que vai até tamanho extra grande, em parceria com o Walmart.

Em sua página no Instagram a artista escreveu: "E eu mencionei que está disponível nos tamanhos de 0 a 20 exclusivamente on-line no Walmart? Esta coleção foi projetada para fazer você parecer e se sentir melhor. É para todos e todos os corpos", garantiu Sofía Vergara.

A coleção inclui quase 100 itens, que vão desde jeans e jaquetas jeans a camisetas gráficas, conforme publicou o site People. De acordo com a publicação, todos os itens terão preço de até US$ 40 (ou R$ 149,32, conforme a cotação da moeda americana na sexta-feira), no lançamento.

"Minha ideia é sempre criar coisas que sejam acessíveis", disse Vergara à People. "Quando não tinha dinheiro, criava um jeito de parecer fofo ao encontrar coisas acessíveis e ser criativo", complementou a estrela Modern Family.

"Criamos esse pensamento de mulheres em todos os lugares, de todos os tamanhos, etnias, idades", disse.