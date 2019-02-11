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Moda para todos

Atriz Sofía Vergara lança marca de jeans popular

"Esta coleção foi projetada para fazer você parecer e se sentir melhor. É para todos e todos os corpos", disse a artista em sua página do Instagram

Publicado em 

11 fev 2019 às 16:31

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:31

A artista garantiu que a coleção "é para todos os corpos" Crédito: Reprodução/ Instagram @sofiavergara
A atriz Sofía Vergara lançou uma marca de jeans populares e com numeração variada, que vai até tamanho extra grande, em parceria com o Walmart.
Em sua página no Instagram a artista escreveu: "E eu mencionei que está disponível nos tamanhos de 0 a 20 exclusivamente on-line no Walmart? Esta coleção foi projetada para fazer você parecer e se sentir melhor. É para todos e todos os corpos", garantiu Sofía Vergara.
A coleção inclui quase 100 itens, que vão desde jeans e jaquetas jeans a camisetas gráficas, conforme publicou o site People. De acordo com a publicação, todos os itens terão preço de até US$ 40 (ou R$ 149,32,  conforme a cotação da moeda americana na sexta-feira), no lançamento.
"Minha ideia é sempre criar coisas que sejam acessíveis", disse Vergara à People. "Quando não tinha dinheiro, criava um jeito de parecer fofo ao encontrar coisas acessíveis e ser criativo", complementou a estrela Modern Family.
"Criamos esse pensamento de mulheres em todos os lugares, de todos os tamanhos, etnias, idades", disse. 
"Na primeira sessão de fotos, usamos mulheres na minha família. Nenhum deles são modelos, são mulheres bonitas de todos os tamanhos e idades, e foi ótimo. Foi ótimo vê-los curtir e ficar bem com esses jeans."

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