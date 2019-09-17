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Atriz exibe pelos nas axilas em Tapete Vermelho na Alemanha

Bella Thorne já levanta essa bandeira e desfilou na 26° edição do Festival Internacional de Cinema de Oldenburg
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 set 2019 às 13:58

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 13:58

A naturalização da não depilação - ainda tabu para algumas -, porém, já normal para muitas mulheres, é assunto cada dia mais discutido, e encarado como uma decisão pessoal. E depois de celebridades como Paris Jackson, Willow Smith, Dakota Johnson e Bruna Linzmeyer exibirem livremente suas axilas não depiladas. Agora foi a vez de Bella Thorne. 
A atriz esteve presente na 26° edição do Festival Internacional de Cinema de Oldenburg, na Alemanha, ao lado o namorado, Benjamin Mascolo. Usando muitos acessórios em prata, a atriz deixou aparecer suas axilas com pelos - fato que chamou atenção de algumas pessoas.  
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Ela já levanta essa bandeira, e tempos atrás, Bella chegou até a responder um internauta que criticou os pelos em suas pernas. O rapaz alegou "Raspe suas pernas", e a atriz ironizou na resposta: "Nunca". Veja:

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