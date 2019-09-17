Atriz exibe pelos nas axilas em Tapete Vermelho na Alemanha

A naturalização da não depilação - ainda tabu para algumas -, porém, já normal para muitas mulheres, é assunto cada dia mais discutido, e encarado como uma decisão pessoal. E depois de celebridades como Paris Jackson, Willow Smith, Dakota Johnson e Bruna Linzmeyer exibirem livremente suas axilas não depiladas. Agora foi a vez de Bella Thorne.

A atriz esteve presente na 26° edição do Festival Internacional de Cinema de Oldenburg, na Alemanha, ao lado o namorado, Benjamin Mascolo. Usando muitos acessórios em prata, a atriz deixou aparecer suas axilas com pelos - fato que chamou atenção de algumas pessoas.