Assistente social do ES luta para vencer o câncer pela 5ª vez

Elizabeth Fernandes luta contra o câncer desde 2005 Crédito: Divulgação/ Elizabeth Fernandes

Enfrentar o câncer por cinco vezes ao longo de 15 anos e sair de cada experiência mais forte e disposta a ajudar pessoas que lutam contra a doença de forma positiva. Esse é o propósito da assistente social Elizabeth Fernandes, de 56 anos, moradora de Vila Velha. Ela conta que a batalha contra o câncer começou em 2005, quando morava no interior e trabalhava numa prefeitura. Na época, notou o surgimento de um pequeno caroço no seio esquerdo, fez uma mamografia, que não flagrou nenhum tumor. A lesão aumentou de tamanho e ela passou a sentir dor. Foi quando procurou um mastologista, que solicitou um ultrassom. O exame constatou um câncer de mama em estágio avançado.

A partir de então, Elizabeth teve o nódulo removido com biópsia cirúrgica. Dias depois, ela foi submetida a mastectomia radical da mama esquerda com reconstrução imediata e passou por sessões de quimioterapia. O tratamento deu resultado e a assistente social conseguiu se recuperar.

Em 2014, no entanto, a doença voltou, dessa vez no esterno, osso que se situa na frente do tórax e que protege o coração juntamente com as costelas. Para conseguir fazer a biópsia pelas costas, Elizabeth teve o pulmão esquerdo paralisado. O procedimento deu certo, embora o tumor não tenha sido removido de forma cirúrgica. Ela precisou ficar em UTI por alguns dias, seguiu em tratamento posteriormente e se recuperou.

Dois anos depois, Elizabeth teve nova recaída, desta vez no pulmão esquerdo, que necessitou de novo tratamento. Em 2018 foi necessária a realização de uma nova quimioterapia para reduzir as lesões, que voltaram a se manifestar na mama esquerda, esterno e pulmão esquerdo.

CÂNCER COM METÁSTASE

Em 2019, Elizabeth voltou a sentir dores e foi submetida a 20 sessões de tratamento no Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), com o objetivo de reduzir o desconforto que ela sentia. “A radioterapia reduz o tumor e diminui o processo inflamatório que vem junto. Um dos primeiros efeitos que aparece nesta situação quando tem invasão do osso é diminuir a intensidade da dor”, explica o médico Nivaldo Kiister, especialista em radioterapia.

Por estar tratando um câncer com metástase há 15 anos, Elizabeth tem consciência de que recaídas podem ocorrer, e se mantém vigilante, porém com pensamento positivo. Desde 2020, ela tem feito quimioterapia e afirma que vai vencer a doença mais uma vez. Mesmo com pandemia, a assistente social não deixou de cumprir todas as etapas do tratamento, que já dura oito meses, nem contraiu a Covid-19.

"Mesmo tendo um câncer com metástase, consigo viver bem, com qualidade de vida e com alegria. A gente tem que vencer para viver" Elizabeth Fernandes - Assistente social

“A medicina modernizou. Em 2005 não tinha as medicações que eu tomo agora. Mesmo tendo um câncer com metástase, consigo viver bem, com qualidade de vida e alegria. É isso que procuro transmitir no meu Instagram, que é possível. Porque muita gente acha que está morta! Que tem metástase e já morreu. A gente tem que vencer para viver. A vida é o nosso maior bem”, diz Elizabeth.

NOVO AMOR

O médico explica que o câncer metastático requer vigilância constante do paciente, pois a doença pode voltar. “Metástase ou doença metastática é o câncer que deixou seu local inicial e apareceu uma raiz numa outra parte do corpo. É preciso estar sempre atento, principalmente quando se trata de câncer de mama. Geralmente, consideramos o paciente curado após cinco anos, na maioria dos tumores. Mas nos casos de tumor de mama e melanoma, não podemos usar esse critério. Tenho uma paciente em que a doença apareceu 25 anos depois”, relata Nivaldo Kiister.

Elizabeth Fernandescompartilha a sua rotina nas redes sociais Crédito: Divulgação/ Elizabeth Fernandes

Ao longo de sua batalha contra o câncer que já dura 15 anos, a assistente social se divorciou e encontrou um novo amor em 2018, que a apoia 100% na luta contra a doença. Ela tem na filha Amanda, de 19 anos, a força necessária para enfrentar um dia de cada vez. É ela que a ajuda a tirar fotos, a gravar vídeos e a postar no perfil do Instagram (@elizabethfernandes01).