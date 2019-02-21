Arquitetura: conheça as novidades da temporada

Profissionais assinam apartamento decorado Crédito: Monica Zorzanelli

Profissionais assinam apartamento decorado

Para apresentar o Edifício Solar das Orquídeas aos potenciais compradores, a Construtora Tercasa convidou duas profissionais para assinar a ambientação do Apartamento Decorado. A área íntima foi assinada pela designer Geórgia Alb Mendonça que utilizou texturas, papéis de parede, marcenaria e espelhos, de uma forma limpa e neutra. A proposta clean dos ambientes, além para proporcionar aconchego, permite que o cliente tenha liberdade de finalizar a decoração de acordo com a sua personalidade, após a compra.

A área social foi assinada pela Arquiteta Daniela Andrade. Ela optou por integrar os ambientes da cozinha, salas de estar e jantar com a varanda gourmet, permitindo um espaço mais amplo para receber convidados. O cliente que adquirir esta unidade não vai precisar investir na decoração. O apartamento, com 3 quartos, já está decorado e pronto para morar.... É só fazer as malas e se mudar.

Renovando o design Crédito: Felipe Araújo

Renovando o design

Para quem quer fugir das reformas e grandes obras em casa, mas quer um ar de renovação nos ambientes, apostar na troca dos móveis é uma alternativa. Que tal uma oportunidade de levar para casa móveis de design com descontos de até 70%? A loja Stampa está com a campanha ‘Renove seu design’, com mais de 100 peças em promoção para pronta-entrega. Entre as opções estão cadeiras, mesas, sofás, poltronas, aparadores, mesas de centro, mesas de apoio. Muitas peças assinadas por designers como Jader Almeida, Zanini de Zanine, Zanine Caldas, Ronald Sasson e até itens selecionados do aclamado Sergio Rodrigues também participam da promoção. Um dos destaques é amesa de centro Raiz, de Jader Almeida, (foto) que está com 50% de desconto. A campanha segue até final de fevereiro.

Tramas e sustentabilidade Crédito: Fabricio Saiter

Tramas e sustentabilidade

Na última semana, aconteceu mais uma edição daABUP Home & Gift,em São Paulo. As novidades damaior feira nacional de negócios para a casa e ambientes reuniram mais de 300 empresas com lançamentos de decoração, utilidades domésticas e mesa posta. Um dos espaços com a maior diversidade, reunindo arte, cultura e design, foi o stand da MARCO500, empresa que comercializa produtos para decoração assinados por designers brasileiros.

Entre os 32 designers e artesãos representados pela empresa, estava a capixaba Jacqueline Chiabay. Nessa parceria, que já está na terceira edição, a designer apresenta nova coleção de peças em Tramas de couro reutilizado. São pequenos móveis e objetos que unem o fazer artesanal e design sustentável. Destaque para as tramas de macramê e crochê franjados em tons de preto e cinzas.

Cimento e pedra natural Crédito: Divulgação

Cimento e pedra natural