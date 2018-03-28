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Gastronomia

Aprenda a fazer um delicioso Atum com molho oriental

Os Chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon ensinam a fazer essa receita exótica

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:40
rag191017gz402.jpg Crédito:
Ingredientes (para o molho oriental):
90g de suco de laranja
40g de suco de limão
15g de azeite de gergelim
50g de gengibre ralado
20g de sake
Modo de preparo:
Misturar todos os ingredientes
Ingredientes (para o atum):
400g de atum fresco
1g de sal
0,5g de pimenta do reino
Molho cítrico
Modo de preparo:
Cortar o atum em cubos pequenos de 0,5mm (como um tartar), temperar com sal, pimenta-do-reino e o molho cítrico
Ingredientes (outros):
Mix de brotos e ervas
Finalização:
Temperar o atum com o molho cítrico
Servir com mix de ervas

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