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Comer sem culpa

Aprenda a fazer este lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã

Confira esta receita especial para o natal, da chef Cleuza Costa

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 17:12
Lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã Crédito: Divulgação
Ingredientes:
1 lombo inteiro
1 ramo de tomilho
1 ramo de alecrim
2 dentes de alho
200g de bacon laminado
150g de nozes
1 romã
2 colheres de sopa de mel
Sal e pimenta-do-reino
Azeite e 1 cálice de vinho branco seco
Modo de preparo:
Abra o lombo, salpique um pouco de sal e disponha as fatias de bacon e as nozes trituras, enrole e amarre com um barbante.
Tempere com as ervas picadas, salpique um pouco mais de sal o alho amassado, pimenta-do-reino, as ervas picadas, regue azeite e o vinho e deixe descansar por 2 horas.
Leve ao forno 180 graus por uma hora coberto com papel-manteiga. Retire o papel-manteiga, faça uma mistura com o mel e as sementes da romã e passe sobre o lombo. Deixe por mais 30 minutos no forno.

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