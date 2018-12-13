Aprenda a fazer este lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã

Ingredientes:
1 lombo inteiro
1 ramo de tomilho
1 ramo de alecrim
2 dentes de alho
200g de bacon laminado
150g de nozes
1 romã
2 colheres de sopa de mel
Sal e pimenta-do-reino
Azeite e 1 cálice de vinho branco seco
Modo de preparo:
Abra o lombo, salpique um pouco de sal e disponha as fatias de bacon e as nozes trituras, enrole e amarre com um barbante.
Tempere com as ervas picadas, salpique um pouco mais de sal o alho amassado, pimenta-do-reino, as ervas picadas, regue azeite e o vinho e deixe descansar por 2 horas.
Leve ao forno 180 graus por uma hora coberto com papel-manteiga. Retire o papel-manteiga, faça uma mistura com o mel e as sementes da romã e passe sobre o lombo. Deixe por mais 30 minutos no forno.