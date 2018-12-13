Aprenda a fazer este lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã

Lombo suíno recheado com bacon e nozes e romã Crédito: Divulgação

Ingredientes:

1 lombo inteiro

1 ramo de tomilho

1 ramo de alecrim

2 dentes de alho

200g de bacon laminado

150g de nozes

1 romã

2 colheres de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino

Azeite e 1 cálice de vinho branco seco

Modo de preparo:

Abra o lombo, salpique um pouco de sal e disponha as fatias de bacon e as nozes trituras, enrole e amarre com um barbante.

Tempere com as ervas picadas, salpique um pouco mais de sal o alho amassado, pimenta-do-reino, as ervas picadas, regue azeite e o vinho e deixe descansar por 2 horas.