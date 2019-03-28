Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por R$ 20

Aprenda a fazer cogumelos recheados com abobrinha e tomates

Os cogumelos são fungos que funcionam como pequena fonte de proteínas, e a abobrinha é uma fonte rica em vitaminas do complexo B. Saiba como combinar essas duas delícias com a receita de Gustavo Corrêa

28 mar 2019 às 15:24

Publicado em 28 de Março de 2019 às 15:24

Aprenda a misturar duas delícias - cogumelos e abobrinha- na receita do chef Gustavo Corrêa Crédito: Camilla Dias
 
Ingredientes:
6 cogumelos frescos com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro
(eu usei os do tipo Portobello, mas poderia ser um cogumelo Paris ou shiitake)
2 colheres de sopa de cebola
finamente picada
2 tomates cortados em cubos
1 abobrinha cortada em pequeninos cubos
1 dente de alho finamente picado
100 ml de vinho tinto
Banha de porco (pode ser azeite, mas a banha dá um paladar incrível)
Sal
Pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Limpe os cogumelos e retire os talos de maneira a formar o “recipiente” para o recheio. Pique os talos. Numa frigideira, em fogo alto, disponha a banha de porco e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho de deixe dourar. Adicione os tomates aos poucos para não formar líquido. Mexa para eles se dissolvam e formem uma pasta. Junte a abobrinha e deixe cozinhar até ficar “al dente”. Em seguida, disponha os talos de cogumelos. Ainda em fogo alto, despeje o vinho para “soltar” o fundo da frigideira. Deixe o álcool evaporar e tempere. Unte uma assadeira com a banha de porco. Recheie os cogumelos e leve ao forno por alguns minutos.
Propriedades funcionais:
Os cogumelos são fungos que funcionam como pequena fonte de proteínas. Alguns estudos preliminares apontam a relação entre o cogumelo e o tratamento do câncer, isso porque o alimento é rico em beta-glucanas, especialmente a lentinana.
Essa substância estimula o sistema imunológico, especialmente células chamadas de natural killer, que destroem as células cancerígenas. Das propriedades da abobrinha mais marcantes vale ressaltar que ela é uma fonte rica em vitaminas do complexo B (essenciais para o bom funcionamento dos sistemas neurológico, circulatório e imunológico), vitamina A (boa para a visão, para pele e para o crescimento, e evita infecções), além de conter minerais como potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados