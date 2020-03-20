Astrologia

Ano do Sol: o 2020 astrológico começa hoje

Astrólogo explica o que podemos esperar do ano regido pelo astro-rei

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 14:40
Na astrologia, a regência do Sol intensifica as características dos signos. Crédito: Freepik
Diferente do calendário convencional, na astrologia, o ano de 2020 começa apenas no dia 20 de março. Isso acontece porque a virada do ano para a astrologia acontece quando o Sol sai de Peixes e entra em Áries, ou seja, apenas após passar por todos os signos do zodíaco.
É apenas após essa fase - de passar por todos os signos - que o astro regente entra em cena, afirma o astrólogo Junior Moura. Esse será um ano solar e isso significa que todos os signos terão suas características potencializadas por conta do Sol,afirma.
"A principal característica do Sol é justamente essa: evidenciar quem você é, por isso nosso signo tende a ficar ainda mais forte"
Junior Moura - Astrólogo
Para a astrologia, além de ser o astro-rei, o Sol é um dos elementos mais fortes do zodíaco. Sua presença traz iluminação, prosperidade e abundância. Além disso, qualquer problema mal resolvido será iluminado pelo astro, ajudando em sua resolução. Esse é o ano para trabalhar as realizações pessoais, focar na sua própria essência e no que você quer para sua vida a partir de agora, diz o astrólogo.
A principal característica do Sol é justamente essa: evidenciar quem você é, por isso nosso signo tende a ficar ainda mais forte. O que podemos esperar para 2020 é muito poder, brilho e reconhecimento, garante.

