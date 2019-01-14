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Abrindo Baú

Andresa e Vívian Rios abrem seu baú para a Revista.AG

As irmãs contaram um pouco mais sobre suas carreiras e exibiram seus objetos favoritos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 jan 2019 às 16:19

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 16:19

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
As irmãs Andresa e Vívian Rios cresceram vendo o avô, que era alfaiate, criando peças no Centro de Vitória. A mãe também costurava roupas para as filhas. Tanta inspiração, não poderia dar em outro caminho que não fosse a moda. “Comecei a fazer minhas primeiras peças depois dos cursos de modelagem. Na época eu trabalhava na fábrica de uniformes da minha mãe e era louca para colocar as minhas ideias em prática”, conta Andresa.
A irmã, que sempre amou desenhar, começou pintando camisetas e vendendo nas feiras de artesanato. “Participei de feiras no Brasil e expandi para Fernando de Noronha, Pará, Porto Seguro e Ilhas Canárias”, conta. Juntas, elas comandam a Universo Colorido, marca que faz sucesso pela modelagem e estampas. “Amamos ficar na fábrica. Queremos expandir a marca para outros estados e Portugal”, contam as irmãs cheias de entusiasmo.
ANDRESSA
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
 
Não dou, não vendo e não troco
A bolsa pintada à mão. Foi uma das primeiras peças da Universo Colorido. Guardo com carinho.
 
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Lembrança
A modelagem de curso que guardo do primeiro curso que fiz.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Guardo com carinho
O baú de fotos que a minha mãe fez no meu aniversário de 28 anos.
VÍVIAN
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
 
Eu adoro
Os acessórios que comprei ao londo da vida. São lembranças e não me desfaço.
 
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Guardo com carinho
O vestido vermelho, que é a primeira peça que fiz quando juntei moda e arte. Adoro ele.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Não dou, não vendo e não troco
O desenho de gatos no papel vegetal. Foi a primeira arte final que fiz. Guardo todos os desenhos que faço, mesmo ainda não acabados. Tenho um apego enorme.
 

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