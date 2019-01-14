Andresa e Vívian Rios abrem seu baú para a Revista.AG

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva

As irmãs Andresa e Vívian Rios cresceram vendo o avô, que era alfaiate, criando peças no Centro de Vitória. A mãe também costurava roupas para as filhas. Tanta inspiração, não poderia dar em outro caminho que não fosse a moda. “Comecei a fazer minhas primeiras peças depois dos cursos de modelagem. Na época eu trabalhava na fábrica de uniformes da minha mãe e era louca para colocar as minhas ideias em prática”, conta Andresa.

A irmã, que sempre amou desenhar, começou pintando camisetas e vendendo nas feiras de artesanato. “Participei de feiras no Brasil e expandi para Fernando de Noronha, Pará, Porto Seguro e Ilhas Canárias”, conta. Juntas, elas comandam a Universo Colorido, marca que faz sucesso pela modelagem e estampas. “Amamos ficar na fábrica. Queremos expandir a marca para outros estados e Portugal”, contam as irmãs cheias de entusiasmo.

ANDRESSA

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva





Não dou, não vendo e não troco

A bolsa pintada à mão. Foi uma das primeiras peças da Universo Colorido. Guardo com carinho.





Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva

Lembrança

A modelagem de curso que guardo do primeiro curso que fiz.

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva

Guardo com carinho

O baú de fotos que a minha mãe fez no meu aniversário de 28 anos.

VÍVIAN

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva





Eu adoro

Os acessórios que comprei ao londo da vida. São lembranças e não me desfaço.





Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva

Guardo com carinho

O vestido vermelho, que é a primeira peça que fiz quando juntei moda e arte. Adoro ele.

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva

Não dou, não vendo e não troco

O desenho de gatos no papel vegetal. Foi a primeira arte final que fiz. Guardo todos os desenhos que faço, mesmo ainda não acabados. Tenho um apego enorme.