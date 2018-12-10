Açaí pode virar uma 'bomba calórica'

Açaí nunca esteve tão na moda. Na Grande Vitória, é uma lanchonete em cada esquina. Geladinho, energético e supernutritivo, ele tem tudo a ver com o verão que vem aí.
Mas, geralmente, o açaí nunca é consumido puro. Seja na tigela, seja na taça, ele chega quase sempre turbinado. E aí pode passar de saudável a uma bomba calórica.
Não é culpa da fruta, como explica a nutricionista Karina Gouvea. A fruta em si não é tão calórica. Em 100 gramas, são 60 calorias. O problema está nos ingredientes agregados na tigela, que podem elevar esse açaí para 700 ou até mil calorias. É mais do que uma refeição!
O biólogo Douglas Gripp Moreira, 32 anos, é fã da delícia. Teve uma época em que eu tomava sete dias por semana, conta ele, que admite que o açaí nunca vinha sozinho. Sempre coloco caldas de morango e uva, kiwi, leite ninho em pó, farinha láctea e, às vezes, granola.
As calorias nunca foram um problema para Douglas, que faz muita atividade física. Só não engordo porque sempre malhei muito, diz ele.
Mas para quem teme engordar com açaí, Karina tem uma sugestão. A pessoa pode optar pela polpa pura, em vez da versão em que é batido com xarope de guaraná. Quem quiser adoçar, pode bater com banana.
MODERAÇÃO
A nutricionista Daniele Laporte também é dessa linha e recomenda o consumo moderado de açaí e sem acrescentar muita coisa. A base do açaí é gordura. Por isso, é sempre calórico. Pode ser usado como lanche da tarde ou, em alguns casos, em substituição ao jantar, mas depende da ingestão calórica diária da pessoa.
Karina concorda: Numa dieta calculada, basta saber colocar o açaí no horário certo. Será muito bem-vindo.
Fora isso, sobram elogios à iguaria. Segundo Daniele, o açaí é rico em Ômega-6; Ômega-9; vitaminas B1, C e E; minerais, cálcio, ferro e fibras.
Uma das grandes funções do açaí é a de antioxidante. Ele combate os radicais livres, ajudando a prevenir envelhecimento precoce. Tem função cardioprotetora, ou seja, ele é capaz de proteger o sistema cardiovascular e circulatório de coágulos sanguíneos, cita Daniele.
Outra função bacana, diz, é o fornecimento de energia. Essa função auxilia muito nos treinos, pois, além de proporcionar resistência, também reduz a fadiga e aumenta o rendimento. Contém também um mineral muito importante chamado potássio, que pode prevenir e aliviar as câimbras.
TIGELA SAUDÁVEL
O que é
Açaí é o fruto de uma palmeira e tem a cor roxa. É nativo da Amazônia, mas seu consumo se espalhou pelo Brasil.
O que tem de bom
Ele é fonte de vitamina E, fibras, cálcio, magnésio e potássio, além de possuir um grande poder antioxidante
Ajuda no treino
Por ser energético, é uma opção comum entre praticantes de atividade física, que tomam açaí no pré ou pós-treino.
Calorias
200g da polpa pura têm de 120 a 130 calorias. Com xarope de Guaraná, esse valor sobe para 320. Com mais acompanhamentos (granola, leite em pó, frutas como banana, morango e kiwi, etc) pode alcançar mil calorias.
Como consumir
Para não engordar, o ideal é consumir a polpa pura, sem o xarope adicionado. No máximo, pode bater com banana para adocicar.