Açaí pode virar uma 'bomba calórica'

Douglas é tão fã de açaí que, numa época, tomava sete dias por semana. Quando pede, nunca é puro, vem sempre com vários complementos Crédito: Carlos Alberto Silva

Açaí nunca esteve tão na moda. Na Grande Vitória, é uma lanchonete em cada esquina. Geladinho, energético e supernutritivo, ele tem tudo a ver com o verão que vem aí.

Mas, geralmente, o açaí nunca é consumido puro. Seja na tigela, seja na taça, ele chega quase sempre turbinado. E aí pode passar de saudável a uma bomba calórica.

Não é culpa da fruta, como explica a nutricionista Karina Gouvea. A fruta em si não é tão calórica. Em 100 gramas, são 60 calorias. O problema está nos ingredientes agregados na tigela, que podem elevar esse açaí para 700 ou até mil calorias. É mais do que uma refeição!

O biólogo Douglas Gripp Moreira, 32 anos, é fã da delícia. Teve uma época em que eu tomava sete dias por semana, conta ele, que admite que o açaí nunca vinha sozinho. Sempre coloco caldas de morango e uva, kiwi, leite ninho em pó, farinha láctea e, às vezes, granola.

As calorias nunca foram um problema para Douglas, que faz muita atividade física. Só não engordo porque sempre malhei muito, diz ele.

Mas para quem teme engordar com açaí, Karina tem uma sugestão. A pessoa pode optar pela polpa pura, em vez da versão em que é batido com xarope de guaraná. Quem quiser adoçar, pode bater com banana.

MODERAÇÃO

A nutricionista Daniele Laporte também é dessa linha e recomenda o consumo moderado de açaí e sem acrescentar muita coisa. A base do açaí é gordura. Por isso, é sempre calórico. Pode ser usado como lanche da tarde ou, em alguns casos, em substituição ao jantar, mas depende da ingestão calórica diária da pessoa.

Karina concorda: Numa dieta calculada, basta saber colocar o açaí no horário certo. Será muito bem-vindo.

Fora isso, sobram elogios à iguaria. Segundo Daniele, o açaí é rico em Ômega-6; Ômega-9; vitaminas B1, C e E; minerais, cálcio, ferro e fibras.

Uma das grandes funções do açaí é a de antioxidante. Ele combate os radicais livres, ajudando a prevenir envelhecimento precoce. Tem função cardioprotetora, ou seja, ele é capaz de proteger o sistema cardiovascular e circulatório de coágulos sanguíneos, cita Daniele.

Outra função bacana, diz, é o fornecimento de energia. Essa função auxilia muito nos treinos, pois, além de proporcionar resistência, também reduz a fadiga e aumenta o rendimento. Contém também um mineral muito importante chamado potássio, que pode prevenir e aliviar as câimbras.

TIGELA SAUDÁVEL

O que é

Açaí é o fruto de uma palmeira e tem a cor roxa. É nativo da Amazônia, mas seu consumo se espalhou pelo Brasil.

O que tem de bom

Ele é fonte de vitamina E, fibras, cálcio, magnésio e potássio, além de possuir um grande poder antioxidante

Ajuda no treino

Por ser energético, é uma opção comum entre praticantes de atividade física, que tomam açaí no pré ou pós-treino.

Calorias

200g da polpa pura têm de 120 a 130 calorias. Com xarope de Guaraná, esse valor sobe para 320. Com mais acompanhamentos (granola, leite em pó, frutas como banana, morango e kiwi, etc) pode alcançar mil calorias.

Como consumir