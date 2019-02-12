A estampa de tartaruga está na moda: confira como aderir a tendência

Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest

A estampa de tartaruga vem reinando entre as prints de bicho. Os itens mais clássicos na estampa são, sem dúvida alguma, os óculos. Com um arzinho vintage, a tendência conquistou os modelos de óculos sol e de grau e garante trazer elegância e estilo a qualquer look. Eles são atemporais, clássicos e vão com tudo.

Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest

Já nos acessórios, o efeito tortoise aparece em brincos, colares e braceletes e ficam super cool para compor looks cheios de personalidade.





Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest

Para as que desejam dar mais destaque à tendência, as bolsas e sapatos em tartaruga são a pedida perfeita. As clutches em acetato também são a grande aposta pra arrematar de forma chique qualquer look.

Já os sapatos podem muito bem dar um up a uma produção que antes poderia parecer super óbvia.