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Dicas da Nanda

A estampa de tartaruga está na moda: confira como aderir a tendência

A colunista Fernanda Trindade esclarece que as peças são chiques e variadas

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:08

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:08

Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest
A estampa de tartaruga vem reinando entre as prints de bicho. Os itens mais clássicos na estampa são, sem dúvida alguma, os óculos. Com um arzinho vintage, a tendência conquistou os modelos de óculos sol e de grau e garante trazer elegância e estilo a qualquer look. Eles são atemporais, clássicos e vão com tudo.
Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest
Já nos acessórios, o efeito tortoise aparece em brincos, colares e braceletes e ficam super cool para compor looks cheios de personalidade.
 
Estampa de tartaruga é a nova febre Crédito: Pinterest
Para as que desejam dar mais destaque à tendência, as bolsas e sapatos em tartaruga são a pedida perfeita. As clutches em acetato também são a grande aposta pra arrematar de forma chique qualquer look.
Já os sapatos podem muito bem dar um up a uma produção que antes poderia parecer super óbvia.
 

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