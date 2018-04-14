A banha de porco é uma opção saudável? Veja o que dizem especialistas

Para refogar o arroz e o feijão, para fazer um franguinho grelhado... O que vai na sua panela? Você prefere óleo comum, manteiga, margarina, azeite ou banha de porco? Segundo os especialistas, não dá para afirmar qual desses tipos de gordura é o mais saudável para se usar na cozinha.

Quer dizer, quanto à margarina, no entanto, eles foram unânimes: é a pior opção de todas. Não tem nutriente nenhum, deveria até ser proibida. Só é vendida porque é uma gordura mais barata, argumenta a nutricionista Marcela Villela.

Muita gente resolveu voltar ao tempo da vovó e apostar na banha de porco para cozinhar. Um dos motivos é que o produto tem origem animal e é livre de gordura trans, aquela abundante nos óleos comuns e apontada como causa de problemas cardiovasculares.

banha de porco é uma opção saudável na hora de cozinhar Crédito: Shutterstock

Por isso, a escolha é boa, dizem os especialistas, mas com ressalvas. As pessoas têm substituído o óleo de soja pela banha de porco. É uma opção saudável, desde que tenha um equilíbrio no consumo, ou seja, usar em pouca quantidade, indica Marcela. O mesmo vale para a manteiga. É o mesmo tipo de gordura, diz ela.

Mas saber a procedência da banha é importante, como destaca a nutricionista Fabiana Furlani. As de supermercado não são indicadas. O ideal é comprar em lojas de embutidos artesanais para ter a garantia de que o porco tem maior qualidade, orienta.

Óleos

Com uma variedade imensa de óleos vegetais nas prateleiras, fica difícil para o consumidor comum saber qual levar para casa. No topo da lista, à frente do de soja, de milho ou canola, está o de girassol, de acordo com Fabiana. O de girassol é o melhor porque não é transgênico. E ainda tem a opção do prensado a frio, que não passou pelo processo de refino, cita.

O problema dos óleos vegetais é que as pessoas costumam usá-los todos os dias no preparo das refeições. Eles são ricos em Ômega 6, associado a inflamações, a maior causa de doenças crônicas, afirma a médica e nutróloga Mariana Comério. Ela também prefere apostar na banha de porco. Fica até mais saborosa a comida. Mas o certo é usar com moderação.

Se houvesse uma escala do tipo mais saudável entre as gorduras vegetais, o azeite ganharia disparado. É a melhor opção porque não tem contraindicação. Mas não dá para usar para fazer frituras de imersão, como uma batata-frita, por exemplo. Precisamos de uma gordura que aguente altas temperaturas, observa Marcela Villela.

Dica

Na dúvida, Fabiana tem uma dica: Recomendo sempre que haja um rodízio entre os tipos de gordura no dia a dia e procurar usá-las em menor quantidade.

Para não correr maiores riscos, o certo mesmo é evitar muita gordura na comida. Melhor do que fritar o alimento, é cozinhá-lo ou assá-lo. Há muitas alternativas para substituir a fritura de imersão, entre elas aquelas panelas que fritam sem óleo, com ar quente, indica Marcela.

Banha de porco

Porque usar

É um tipo de gordura saturada, como toda gordura de origem animal. Não é para usar em grandes quantidades e para tudo, pois esse tipo de gordura pode aumentar o colesterol

Como usar

Utilize para refogar a comida e fazer pequenas frituras. Vale checar a procedência do porco, se é criado solto, por exemplo. Opte por lojas de embutidos artesanais

Manteiga ou margarina

Menos saudável

A margarina é, de longe, a pior opção. Prefira a manteiga, que é a mesma gordura da banha de porco. O problema é que algumas pessoas sentem maior desconforto por causa da fermentação do leite

Óleos vegetais

Porque usar

Da classe da gordura insaturada, ão os mais indicados para o uso, mas também com moderação. O de soja é o mais barato, mas não o mais saudável. Na mesma categoria estão o de canola e milho, que são alimentos transgênicos (geneticamente modificados). O de girassol seria a melhor opção

Azeite

Dos tipos de gordura vegetal, o azeite é o monoinsaturado e ajuda a reduzir o colesterol ruim no organismo. Pode ser usado para tudo, mas não funciona com frituras de imersão, por não suportar altas temperaturas

Óleo de coco