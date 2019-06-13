A artista dos corações abre seu baú e revive memórias

Um onda de corações – estampados em jaquetas e também em telas – tomou conta da cidade nas últimas semanas. E a responsável é a publicitária Milena Almeida Costa, que resolveu pintar após uma cirurgia cardíaca. “Os desenhos de coração vieram juntos com outros desenhos. Precisei fazer a troca da minha válvula mitral por uma nova válvula, agora de porco. Durante o processo do pós-operatório, essa foi a forma que encontrei para sair de um crise de ansiedade gerada pela privação do sono. Uma vez realizada a cirurgia, eu só poderia dormir numa única posição, e talvez isso tenha gerado esse desconforto. Foi aí que eu aproveitei para tentar fazer algo que nunca tinha feito, mas que sempre fez meus olhos brilharem. Ao invés de tentar dormir, o que me causava dor, angústia, ansiedade, eu sentava para aprender a pintar”, conta. Ela comprou apenas um pincel e tintas aquarelas, pois eram mais fáceis de manusear. E começou fazendo rosto de pessoas, que são os Portrait, e corações anatômicos de todos os ângulos possíveis. “Até mesmo imaginários”, conta ela, que foi atleta de natação do clube Álvares Cabral na infância e adolescência. “Ali aprendi muito sobre disciplina, responsabilidade e empatia”. Ela, que trabalhou durante anos no mercado de intercâmbio estudantil, ainda está envolvida com o turismo. “Agora tenho uma plataforma de turismo sustentável com mais outros 2 sócios, e que será lançada esse ano”, conta com o coração pulsando ainda mais.