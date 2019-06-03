6 dicas para recuperar a saúde dos fios

Aprenda 6 truques para recuperar a saúde dos fios Crédito: Unsplash

A temporada de sol e calor passou e as estações mais frias já estão chegando. O outono é o momento ideal de fazer um balanço dos estragos do excesso de sol, sal e cloro, provenientes do verão e que detonam os fios. Mariana Plaster é especialista no assunto e lista passos essenciais para melhorar o aspecto e a saúde dos fios.

Elimine os fios verdes

Sabe quando o cabelo loiro colorido fica esverdeado após um banho de piscina? Uma dica simples e caseira é o leite puro. Basta aplicar nas madeixas, aguardar 20 minutos e lavar normalmente.

Atenção às fórmulas

Evite xampus, óleos ou máscaras que contenham parafina, silicone ou parabenos na fórmula. Esses ativos criam uma película que impede a penetração de qualquer outro produto no cabelo, formando uma espécie de “capa”.

Óleo poderoso

Usado de maneira correta, o óleo de coco pode hidratar até mesmo os cabelos extremamente ressecados por conta de exposição ao sol ou a tinturas. Passe nos fios, evitando encostar no couro cabeludo, entre uma a duas vezes por semana, por 30 minutos antes do banho, como um pré-shampoo. Em seguida, massageie bem até as pontas e depois lave normalmente. Se preferir, use de duas a três gotinhas do óleo como leave-in.

Cuidado com o calor

Se não é possível dar um tempo no uso do secador, da chapinha ou do babyliss, evite encostá-los no cabelo. O vapor quente queima a fibra capilar e por consequência, quebra o fio. No caso do babyliss e da chapinha, em que é impossível evitar o contato com as madeixas, a sugestão é hidratar previamente com reposição de aminoácidos e ácidos graxos e é indispensável o uso de um protetor térmico antes, com o cabelo ainda úmido.

Cortar é bom!

Para fios extremamente ressecados e com muitas pontas duplas, só há uma solução: tesoura! Nesses casos é preciso cortar, caso contrário a qualidade do fio não melhora. Que tal aproveitar para dar uma renovada no visual e como resultado, ter os cabelos ainda mais saudáveis?

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