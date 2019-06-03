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Cabelos saudáveis o ano todo

6 dicas para recuperar a saúde dos fios

Mariana Plaster é especialista no assunto e lista passos essenciais para melhorar o aspecto e a saúde dos fios

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 15:13

Publicado em 

03 jun 2019 às 15:13
Aprenda 6 truques para recuperar a saúde dos fios Crédito: Unsplash
A temporada de sol e calor passou e as estações mais frias já estão chegando. O outono é o momento ideal de fazer um balanço dos estragos do excesso de sol, sal e cloro, provenientes do verão e que detonam os fios. Mariana Plaster é especialista no assunto e lista passos essenciais para melhorar o aspecto e a saúde dos fios.
Elimine os fios verdes
Sabe quando o cabelo loiro colorido fica esverdeado após um banho de piscina? Uma dica simples e caseira é o leite puro. Basta aplicar nas madeixas, aguardar 20 minutos e lavar normalmente.
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Atenção às fórmulas
Evite xampus, óleos ou máscaras que contenham parafina, silicone ou parabenos na fórmula. Esses ativos criam uma película que impede a penetração de qualquer outro produto no cabelo, formando uma espécie de “capa”.
Óleo poderoso
Usado de maneira correta, o óleo de coco pode hidratar até mesmo os cabelos extremamente ressecados por conta de exposição ao sol ou a tinturas. Passe nos fios, evitando encostar no couro cabeludo, entre uma a duas vezes por semana, por 30 minutos antes do banho, como um pré-shampoo. Em seguida, massageie bem até as pontas e depois lave normalmente. Se preferir, use de duas a três gotinhas do óleo como leave-in.
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Cuidado com o calor
Se não é possível dar um tempo no uso do secador, da chapinha ou do babyliss, evite encostá-los no cabelo. O vapor quente queima a fibra capilar e por consequência, quebra o fio. No caso do babyliss e da chapinha, em que é impossível evitar o contato com as madeixas, a sugestão é hidratar previamente com reposição de aminoácidos e ácidos graxos e é indispensável o uso de um protetor térmico antes, com o cabelo ainda úmido.
Cortar é bom!
Para fios extremamente ressecados e com muitas pontas duplas, só há uma solução: tesoura! Nesses casos é preciso cortar, caso contrário a qualidade do fio não melhora. Que tal aproveitar para dar uma renovada no visual e como resultado, ter os cabelos ainda mais saudáveis?
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Procedimentos tecnológicos
A técnica de ozônioterapia capilar é um procedimento que tem como principal vantagem, limpeza profunda do couro cabeludo, reduzindo as bactérias na região. O resultado é um crescimento, fortalecimento, volume, reconstrução, diminuição do frizz, eliminação das pontas duplas, brilho e maciez dos fios. Uma outra técnica que promove o crescimento dos cabelos, é a alta frequência capilar. Por meio de ondas de calor moderado, ela aumenta a circulação do couro cabeludo estimulando o crescimento dos fios.

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