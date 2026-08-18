Após cirurgia, Hugo Cibien mira pódio na Copa Truck em Londrina

O capixaba Hugo Cibien chega à 6ª etapa da Copa Truck 2026 em um momento diferente do que viveu nas últimas corridas. Depois de retornar às pistas ainda convivendo com as limitações provocadas por uma cirurgia no braço, o piloto entra no fim de semana em Londrina, no Paraná, mais recuperado fisicamente e com a expectativa de transformar a evolução em resultado.
A etapa será disputada nos dias 22 e 23 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que tem 3.146 metros e é considerado um dos circuitos mais técnicos do calendário. A pista exige bastante dos pilotos, principalmente nas transições entre curvas de alta velocidade e fortes frenagens, em um traçado onde os caminhões de mais de quatro toneladas chegam a quase 200 km/h.
Cibien já teve uma amostra do desafio na etapa anterior, em Cuiabá. Na ocasião, ainda sentia os efeitos da cirurgia no braço, mas conseguiu completar o retorno às competições. Agora, com um período maior de reabilitação, a expectativa é ter mais resistência para suportar as corridas e brigar pelas primeiras posições.
“Londrina vai ser um desafio parecido com Cuiabá, que tinha um miolo bem travado. Apesar de ter menos curvas de baixa, agora já tenho um processo mais longo de reabilitação, o que dará mais tranquilidade no fim da corrida. A expectativa é boa”, afirmou.
Além da melhora física, o capixaba terá outro trunfo em Londrina: a pista é a casa da Vannucci Racing, equipe pela qual compete. A proximidade com o circuito aumenta a expectativa de que o caminhão chegue à etapa com um acerto competitivo.
“Londrina é a sede da nossa equipe Vannucci Racing, então o acerto do caminhão para lá deve estar perfeitamente ajustado para essa etapa”, destacou Cibien.
A etapa paranaense entrou no calendário da Copa Truck em substituição a Goiânia, que passa por reformas no asfalto. Para o piloto, o objetivo é aproveitar a familiaridade da equipe com o circuito e, principalmente, deixar para trás os problemas que atrapalharam o desempenho ao longo da temporada.
Cibien lembra que, apesar dos acidentes e problemas técnicos, o ritmo apresentado pelo caminhão mostrou que há potencial para lutar na frente. Em Cuiabá, por exemplo, a equipe chegou a liderar treinos e permaneceu entre os quatro primeiros.
“Sofremos com acidentes e problemas técnicos nesta temporada, mas quando o caminhão esteve 100%, andamos sempre na frente. Em Cuiabá, lideramos treinos entre o Top 3 e Top 4. Nossa prioridade desde a sexta-feira é zerar qualquer pendência de emissões e focar exclusivamente em converter o ritmo do caminhão em pódios e vitórias”, concluiu.
As duas corridas da 6ª etapa serão disputadas no domingo (23). A primeira está marcada para 12h10, e a segunda começa às 12h43. A programação começa na sexta-feira (21), com os treinos livres, e segue no sábado (22), quando acontece a classificação. As provas terão transmissão pelo SporTV3.