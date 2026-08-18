Após cirurgia, Hugo Cibien mira pódio na Copa Truck em Londrina

O capixaba Hugo Cibien chega à 6ª etapa da Copa Truck 2026 em um momento diferente do que viveu nas últimas corridas. Depois de retornar às pistas ainda convivendo com as limitações provocadas por uma cirurgia no braço, o piloto entra no fim de semana em Londrina, no Paraná, mais recuperado fisicamente e com a expectativa de transformar a evolução em resultado.





A etapa será disputada nos dias 22 e 23 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que tem 3.146 metros e é considerado um dos circuitos mais técnicos do calendário. A pista exige bastante dos pilotos, principalmente nas transições entre curvas de alta velocidade e fortes frenagens, em um traçado onde os caminhões de mais de quatro toneladas chegam a quase 200 km/h.





Cibien já teve uma amostra do desafio na etapa anterior, em Cuiabá. Na ocasião, ainda sentia os efeitos da cirurgia no braço, mas conseguiu completar o retorno às competições. Agora, com um período maior de reabilitação, a expectativa é ter mais resistência para suportar as corridas e brigar pelas primeiras posições.





“Londrina vai ser um desafio parecido com Cuiabá, que tinha um miolo bem travado. Apesar de ter menos curvas de baixa, agora já tenho um processo mais longo de reabilitação, o que dará mais tranquilidade no fim da corrida. A expectativa é boa”, afirmou.



