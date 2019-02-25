5 lugares para aproveitar o carnaval sossegado

O carnaval é a época dos bloquinhos e da folia, mas também é tempo de feriado, e muitas pessoas preferem aproveitar só essa última vantagem da data, e partir para longe dos grandes centros. Os destinos de “fuga” do carnaval no Espírito Santo funcionam como verdadeiros refúgios, e oferecem opções das praias as montanhas.
Conversamos com 3 universitárias que já passaram seus carnavais nesses refúgios - e recomendam os lugares:
Patrimônio da penha
A estudante de Biologia Maria América procurou o distrito de Patrimônio da Penha para curtir os seus dias de feriado. “Venho de cidade pequena, então estou acostumada com o ritmo lento do lugar. Mas, apesar dos atrativos naturais - as cachoeiras- , escolhi Patrimônio por ser um lugar onde as pessoas praticam mais o respeito ao próximo”, disse Maria.
Patrimônio da Penha é um lugar famoso pelas cachoeiras ao seu redor, e ainda pela simplicidade do lugar. “É um lugar de belas paisagens, que oferece sempre o contato com a natureza para quem chega”, finaliza a estudante. O local oferece diferentes opções de estadia, como hospedagens, pousadas, e campings.
Regência
Para quem prefere o mar, Regência pode se consolidar como o destino certo. “Eu e meu namorado estávamos procurando algo mais tranquilo depois de tantos carnavais passados em locais agitados, por isso escolhemos regência, um local bonito, tranquilo, e que oferece diversão na medida certa”, descreveu a estudante de odontologia Yasmin Greghi.
Yasmin disse também que se encantou com as atividades locais, como o projeto Tamar, o pôr do sol, e o fubica - tradicional mini trio elétrico que passa pela cidade. O local também oferece diferentes tipos de hospedagens como campings, pousadas, e hostels.
Santa Leopoldina - cachoeira das Andorinhas
A estudante de arquitetura Beatriz Verciene optou por passar os dias da folia totalmente longe dos trios elétricos, e escolheu a cachoeira das Andorinhas, em Santa Leopoldina. “Já conhecia Santa Leopoldina pois costumava frequentar quando criança, mas dessa vez preferi um local mais reservado, que me proporcionasse um contato direto com a natureza”.
Além das cachoeiras, Santa Leopoldina também oferece blocos no centro da cidade. E as opções de hospedagem são variadas, como pousadas, hotéis, quartos, e também campings - como optou Beatriz durante sua estadia na cachoeira
OUTRAS OPÇÕES:
Outras opções para quem quer sossego são as montanhas, e segundo Sérvulo Clermont, diretor executivo da DNA turismo, os destinos campeoes são Pedra Azul e Domingos Martins.
“Esses locais proporcionam aos turistas a tranquilidade de conhecer o agroturismo local, e tomar um vinho, mas também fazer rapel, e conhecer as cachoeiras - para quem quer algo mais radical e em contato com a natureza”, esclareceu Sérvulo.
Ele ainda indicou que é importante ter ou alugar um carro, para facilitar nas visitas aos lugares turísticos. “O roteiro também é perfeito para quem curte gastronomia, vinhos e até cervejas artesanais, pois possui ótimos restaurantes, que cabem em todos os bolsos e todos os gostos”, disse o diretor. Além disso, para quem ainda não se programou, as vagas de hospedagem nesses lugares ainda estão em oferta.