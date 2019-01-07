4 peças curingas para salvar os looks do verão

Versatilidade é um dos pontos mais positivos em uma peça, certo? Não existe sensação melhor do que investir em uma roupa, acessório ou sapato e saber que aquele item ainda irá marcar presença em diversas produções, de verão à inverno, do trabalho aos dias de lazer. Eles entram para a categoria dos curingas do closet e salvam os dias de preguiça fashion, atualizando o street style.

E já que estamos no verão, nada mais justo do que algumas dicas infalíveis com as peças que vão da praia à cidade em minutos. Basicamente, investimos agora para usar durante todo o ano em produções urbanas com um toque tropical. Quer saber quais são os infalíveis que entraram para a seleção?

BOLSA DE PALHA

As bolsas de palha são indispensáveis no look praia para acompanhar o beachwear, porém, também ganham espaço no street style coordenadas com jeans, tops e sandálias.

SHORT JEANS

Um dos básicos do nosso armário, o short jeans é o combo ideal para o bíquini e também não sai dos looks descomplicados da rotina. Não precisa nem falar que essa peça garante mil e uma combinações, independente do seu estilo, né?

CAMISA

Que tal trocar a saída de praia convencional por uma camisa branca? O detalhe é bem mais cool do que as peças clássicas. Já na cidade, a peça funciona no trabalho e também pode ser usada em produções despojadas no final de semana.

LENÇO

Complementos são sempre bons, ainda mais quando se adaptam às diferentes ocasiões. Na praia, o lenço deixa as madeixas no lugar, sendo usado como faixa ou para amarrar o coque, já no street style, ele dá um up no look básico, arrematado no pescoço.