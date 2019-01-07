Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas da Nanda

4 peças curingas para salvar os looks do verão

Confira dicas infalíveis com aquelas peças curingas do closet, que vão da praia à cidade em minutos, compondo as melhores produções nesses dias de sol e mar

Publicado em 

07 jan 2019 às 14:46

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 14:46

Versatilidade é um dos pontos mais positivos em uma peça, certo? Não existe sensação melhor do que investir em uma roupa, acessório ou sapato e saber que aquele item ainda irá marcar presença em diversas produções, de verão à inverno, do trabalho aos dias de lazer. Eles entram para a categoria dos curingas do closet e salvam os dias de preguiça fashion, atualizando o street style.
>12 produtos que não podem faltar nos dias de calor
E já que estamos no verão, nada mais justo do que algumas dicas infalíveis com as peças que vão da praia à cidade em minutos. Basicamente, investimos agora para usar durante todo o ano em produções urbanas com um toque tropical. Quer saber quais são os infalíveis que entraram para a seleção?
BOLSA DE PALHA 
As bolsas de palha são indispensáveis no look praia para acompanhar o beachwear, porém, também ganham espaço no street style coordenadas com jeans, tops e sandálias.
SHORT JEANS 
Um dos básicos do nosso armário, o short jeans é o combo ideal para o bíquini e também não sai dos looks descomplicados da rotina. Não precisa nem falar que essa peça garante mil e uma combinações, independente do seu estilo, né?
CAMISA
Que tal trocar a saída de praia convencional por uma camisa branca? O detalhe é bem mais cool do que as peças clássicas. Já na cidade, a peça funciona no trabalho e também pode ser usada em produções despojadas no final de semana.
LENÇO
Complementos são sempre bons, ainda mais quando se adaptam às diferentes ocasiões. Na praia, o lenço deixa as madeixas no lugar, sendo usado como faixa ou para amarrar o coque, já no street style, ele dá um up no look básico, arrematado no pescoço.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados