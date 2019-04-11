3 cervejas artesanais locais para harmonizar com a Torta Capixaba

Cerveja e Torta Capixaba? sim! Crédito: Divulgação

Eu gosto mais da Páscoa do que do Natal. E essa preferência tem ligação profunda com a gastronomia. Não que eu seja contra as uvas passas usadas em pratos natalinos, mas, como boa capixaba, meu paladar é ligado ao mar. Troco qualquer outro tipo de comida por uma moqueca de robalo das boas, uma muma de siri ou um camarão no alho e óleo.

Comida de Páscoa também é afetiva. Minhas lembranças de infância me remetem a todo mundo da família envolvido no preparo da Torta Capixaba às vésperas do Domingo de Páscoa. Enquanto uns compravam o palmito, ali nos arredores da Vila Rubim, os outros selecionavam os mariscos e preparavam o peixe. Dava – e ainda dá – trabalho, mas o resultado sempre foi – e será – degustado o feriado todo. E falo isso sem preciosismo. Torta Capixaba é uma iguaria que reúne sabores da terra – com influência indígena e portuguesa – que remetem ao nosso Estado, assim como (ou até mais!) que a moqueca capixaba. E faz jus a fama.

Hoje harmonizo comida local com cerveja local. Claro que não é uma regra, mas esse lema vale para o mundo dos vinhos e também da cerveja. O mesmo terroir é sempre bem-vindo no mundo das harmonizações. Então, por que não harmonizar cervejas locais com a nossa grande estrela pascoal? Ideia devidamente pensada e executada, leitores queridos. Deixo vocês com três cervejas que vão bem com a nossa Torta Capixaba, como sugestão de um feriado de Páscoa conectado com o nosso Estado.

Cerveja e Torta Capixaba? sim! Crédito: Divulgação

German Pilsner

Conhecemos como Pilsen as cervejas comerciais. Mas já adianto que essa é, na verdade, American Lager. Isso é papo para outra coluna, voltemos à harmonização. Uma German Pilsner de respeito precisa ser elaborada com os lúpulos certos (com destaque deles no aroma e no paladar), ter boa consistência e formação de espuma, e um amargor mais perceptível que as cervejas comerciais que estamos acostumados. Ponto para a Casa 107 German Pilsner: equilibrada e com todas as características que citei acima, essa cerveja é capaz de valorizar a nossa Torta Capixaba sem parecer que estamos apenas bebendo cerveja e comendo alguma coisa. Fica a dica.

Cervejaria: Casa 107, ES

Estilo: German Pilsner

Cerveja e Torta Capixaba? sim! Crédito: Divulgação

Hood Witbier

Wit para ser Wit tem que ter tempero. Leia: semente de coentro e casca de laranja (ou alguma fruta cítrica). Essa combinação de sabores presente nesse estilo belga (que eu, particularmente, amo!) combina perfeitamente com as nuances presentes na Torta Capixaba. Destaco a Hood Witbier pelo seu cuidado no equilíbrio e pelo destaque das notas herbais deliciosas, que vêm no aroma e cumprem sua missão no paladar, trazendo uma refrescância ideal. Aqui a harmonização é por semelhança: coentro com coentro, acidez com o sal vindo do bacalhau e o frescor prometido no final, deixando de presente a vontade de repetir e abrir mais uma garrafa.

Cervejaria: Hood, ES

Estilo: Witbier

Cerveja e Torta Capixaba? sim! Crédito: Divulgação

Altezza Blonde

Costumo brincar que a Blonde Ale é uma boa porta de entrada para o mundo das cervejas da escola belga, que encantam por conta dos aromas diferentes, teores alcoólicos mais elevados e dulçor presente. Essa representante capixaba do estilo tem aroma floral marcante e corpo (como nos referimos ao "peso" da cerveja na boca e sua consistência) médio. Traz personalidade e equilíbrio para um prato com tantos recursos como a Torta Capixaba. As nuances da Altezza Blonde Ale harmonizam com todas as possibilidades da nossa torta, mostrando que leveza e personalidade andam juntas na gastronomia.

Cervejaria: Altezza, ES

Estilo: Blonde Ale