2 tutoriais de maquiagens para ir ao bloquinho com muita cor!

É carnaval! E pra quem ainda não sabe qual make usar, aí vai uma dica: aposte nas cores sem medo. E para ajudar nessa tarefa, a maquiadora Jess Vieira preparou 2 tutoriais exclusivos para a Revista.Ag, nos quais ensina o passo a passo completo de duas produções, uma com bastante cor espalhada pelos olhos, e a outra com um delineado colorido - detalhe que faz a diferença.
Jess contou que para essa segunda make usou um batom rosa como delineador. “O batom líquido é ótimo para fazer delineados coloridos, e ainda enquanto ele estiver ‘molhado’ nos olhos, é possível colocar glitter, e assim quando o batom secar vai fixar o brilho”, disse. Ela ainda indicou a cola de cílios para fixar os adereços no rosto. “Para o corpo, o hidratante também funciona como um fixador de brilhos”, complementou a maquiadora.
Agora é só apertar o play, e cair na folia, com muita cor e brilho!