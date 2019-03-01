2 penteados para brilhar na folia e ainda aguentar o calor

Linda e cheia de energia pra folia Crédito: Divulgação

Nem só de brilho vive a folia, não é mesmo? Os penteados também são parte importante das produções de carnaval, e a regra é deixar a criatividade e a imaginação rolarem soltas. E para te inspirar, a hair stylist Marcella Moraes criou dois penteados que abusam do colorido que a folia pede, e ainda são práticos para usar nos dias de calor.

A primeira produção consiste em um rabo de cavalo baixo, com aplicações de cabelos coloridos para deixar o penteado ainda mais volumoso e alegre. Já a segunda produção ficou por conta de uma trança embutida com aplicações de laços coloridos, que deixaram o look descontraído.

Além de mostrar nos vídeos, Marcella também descreveu o passo a passo de cada penteado, confira:

Rabo de cavalo com torção

1. Fiz babyliss só na frente para modelar melhor a franja e laterais, mas também é possível simplesmente levar o cabelo todo para trás e prender de uma só vez no rabo.

2. Para colocar as mechas coloridas ou cabelo extra, faça divisões horizontais desfiando a raiz e jogando spray na mesma antes de fixar a mecha. Lembre de deixar cabelo suficiente acima e dos lados para dar acabamento tapando o aplique.

3. Depois de prender o rabo de cavalo puxe um pouco o cabelo logo acima da borracha pra dar um ar mais despojado.

4. Se fizer como no vídeo use o cabelo das laterais para dar acabamento rodando em cima da borracha. Caso prenda todo o cabelo no rabo use uma mecha dele para fazer essa cobertura.

5. Divida o rabo de cavalo em duas partes.

6.Torça uma parte de cada vez para o mesmo lado (eu torci para esquerda).

7. Com as duas partes já torcidas una uma à outra torcendo para o lado oposto (no caso do vídeo para direita).

8. Prenda com uma borrachinha e cubra dando acabamento com uma mecha do final do rabo de cavalo. Para prender enrole algumas vezes a ponta dessa mecha em uma das pernas de um grampo pequeno e depois o encaixe por trás.

DICA: Procure não fazer torções muito apertadas para não perder volume e comprimento

Trança com lacinhos

1. Separe o topo da cabeça e prenda com um grampo

2. Faça sessões horizontais amarrando em pequenos rabos na lateral de sua preferência. Procure não fazer sessões muito grossas para os rabos não ficarem muito distantes um do outro.

DICA: Use borrachinhas de silicone para um melhor resultado. Usei das transparentes, mas as coloridas ficariam muito bem para o carnaval

3. Divida o topo em dois e cruze de forma que caia uma mecha de cada lado do primeiro rabo. Use um grampo pra dar mais segurança ao topo enquanto não vai para o próximo passo. Depois tire o grampo.

4. Prenda o primeiro rabo acima para te dar mais visão e junte as mechas do topo ao segundo rabo com uma borrachinha.

5. Volte ao primeiro rabo dividindo em dois e assim como fez com o topo deixe que caia uma mecha de cada lado do segundo rabo.

6. Prenda o segundo rabo acima e junte as mechas do primeiro ao terceiro rabo amarrando com uma borrachinha.

DICA: À medida que os gomos forem se formando já vá puxando aos pouquinhos para dar volume e mais efeito, e não é preciso chegar ao final para fazer isso.

7. Repita o movimento até usar todos os rabinhos que fez no início e ficar só com duas mechas.

DICA: Nesse momento você pode prender as duas mechas num rabo e parar aí o penteado.

8. Para dar continuidade, a mecha de cima vai ser dividida ao meio. Leve as duas pontas para trás da que está embaixo e una as pontas novamente com uma borrachinha.

9. Agora a mecha que estava abaixo vai ficar por cima e o movimento anterior pode ser repetido quantas vezes quiser ou até acabar o comprimento do cabelo.

DICA: Desfie a ponta para ter mais volume e depois passe o pente com leveza para tirar os arrepiados, e para passar a fita do laço enrole a ponta dela em um grampo grande e passe por baixo da borracha que prende cada rabo