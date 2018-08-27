10 chás, 10 soluções: conheça os benefícios

Pergunte para sua avó, e com certeza ela terá uma receitinha na ponta da língua. Tem chá para tudo quanto é problema: da cólica à insônia. O hábito simples e milenar está de volta e pode dar aquela forcinha no dia a dia. Com ajuda de nutricionistas, listamos pelo menos 20 chás e seus benefícios. Dos mais comuns, como a camomila e a erva cidreira, aos exóticos.
Beber chá faz bem, mas nem por isso você pode encarar litros e mais litros de uma vez. Tem gente querendo beber dois litros de chá por dia, como os que ajudam na perda de peso. Mas isso pode prejudicar o funcionamento dos rins ou do fígado, por exemplo, destaca a nutricionista Rayanne Pimentel.
É importante ficar atento à dose certa, segundo a nutricionista Maria Anna Kohler. Ela cita o caso do chá de moringa, que ajuda na imunidade. Mesmo ele tendo tando benefícios o consumo não orientado e exagerado pode levar a náuseas, diarréia, problemas gástricos e insonia, observa.
Complicações
E nem todo mundo, na verdade, pode tomar chá. Todo chá, por mais inocente que pareça, em altas dose pode custar complicações gástricas, cefaleia, diarreia, hipertensão dentre outras complicações. Por isso, gestantes, lactantes, pessoas com problemas de coagulação e doenças crônicas deveriam ingerir somente com acompanhamento ou consentimento de um médico ou de um profissional habilitado, diz ela.
Quem não está nessa lista, pode desfrutar das propriedades dessa bebida. Mas tem toda uma forma de preparo. O ideal é usar a erva mesmo, e não o sachê. E é recomendável desligar o fogo assim que água começar a ferver, se não mata as propriedades das plantas, explica Rayanne.
Os chás podem melhorar a libido e até ajudar a emagrecer. Mas não substituem tratamentos médico: É um tratamento complementar e deve ser sempre supervisionado por um profissional, lembra Maria Anna.
BEBA JÁ!
Erva cidreira
Digestão boa
Tem efeitos no trato digestivo, melhorando problemas como de gases. Uma dica é tomar depois do almoço, por exemplo. E também é conhecida como calmante natural
Camomila
Xô ansiedade
É boa para o controle da ansiedade, contra a insônia. Pode ser usada no controle de enxaqueca também
Alecrim
Menos fome
Ajuda a controlar saciedade, auxiliando quem tem fome o tempo todo e quer perder peso. Também tem ação anti-inflamatória, ajudando a combater a cólica menstrual
Chá mate
Pele boa
É um chá rico em flavonoides o que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce
Erva doce
Sem TPM
Devido à presença de fitoestrogênos, ajuda a regular o ciclo menstrual e também a reduzir as dores nas mamas
Maracujá
Soninho bom
É um calmante natural que ajuda em situações estressantes e na insônia, pois ajuda a acalmar o sistema nervoso central
Centelha asiática
Menos celulite e varizes
Auxilia na alívio do cansaço das pernas ocasionado por má circulação, evita o rompimento dos vasos e melhora a aparência de varizes e celulites
Moringa
Imunidade
Devido à presença de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na melhora do sistema imunológico
Chá verde
Para emagrecer
Ajuda na redução da gordura corporal devido à presença de catequinas, reduzindo a fome
Tribullus Terrestris
Disposição para sexo
Auxilia no aumento da libido feminina e masculina, por ajudar na modulação dos níveis de testosterona