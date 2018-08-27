10 chás, 10 soluções: conheça os benefícios

Pergunte para sua avó, e com certeza ela terá uma receitinha na ponta da língua. Tem chá para tudo quanto é problema: da cólica à insônia. O hábito simples e milenar está de volta e pode dar aquela forcinha no dia a dia. Com ajuda de nutricionistas, listamos pelo menos 20 chás e seus benefícios. Dos mais comuns, como a camomila e a erva cidreira, aos exóticos.

Beber chá faz bem, mas nem por isso você pode encarar litros e mais litros de uma vez. Tem gente querendo beber dois litros de chá por dia, como os que ajudam na perda de peso. Mas isso pode prejudicar o funcionamento dos rins ou do fígado, por exemplo, destaca a nutricionista Rayanne Pimentel.

É importante ficar atento à dose certa, segundo a nutricionista Maria Anna Kohler. Ela cita o caso do chá de moringa, que ajuda na imunidade. Mesmo ele tendo tando benefícios o consumo não orientado e exagerado pode levar a náuseas, diarréia, problemas gástricos e insonia, observa.

Complicações

E nem todo mundo, na verdade, pode tomar chá. Todo chá, por mais inocente que pareça, em altas dose pode custar complicações gástricas, cefaleia, diarreia, hipertensão dentre outras complicações. Por isso, gestantes, lactantes, pessoas com problemas de coagulação e doenças crônicas deveriam ingerir somente com acompanhamento ou consentimento de um médico ou de um profissional habilitado, diz ela.

Quem não está nessa lista, pode desfrutar das propriedades dessa bebida. Mas tem toda uma forma de preparo. O ideal é usar a erva mesmo, e não o sachê. E é recomendável desligar o fogo assim que água começar a ferver, se não mata as propriedades das plantas, explica Rayanne.

Os chás podem melhorar a libido e até ajudar a emagrecer. Mas não substituem tratamentos médico: É um tratamento complementar e deve ser sempre supervisionado por um profissional, lembra Maria Anna.

BEBA JÁ!

Erva cidreira

Digestão boa

Tem efeitos no trato digestivo, melhorando problemas como de gases. Uma dica é tomar depois do almoço, por exemplo. E também é conhecida como calmante natural

Camomila

Xô ansiedade

É boa para o controle da ansiedade, contra a insônia. Pode ser usada no controle de enxaqueca também

Alecrim

Menos fome

Ajuda a controlar saciedade, auxiliando quem tem fome o tempo todo e quer perder peso. Também tem ação anti-inflamatória, ajudando a combater a cólica menstrual

Chá mate

Pele boa

É um chá rico em flavonoides o que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce

Erva doce

Sem TPM

Devido à presença de fitoestrogênos, ajuda a regular o ciclo menstrual e também a reduzir as dores nas mamas

Maracujá

Soninho bom

É um calmante natural que ajuda em situações estressantes e na insônia, pois ajuda a acalmar o sistema nervoso central

Centelha asiática

Menos celulite e varizes

Auxilia na alívio do cansaço das pernas ocasionado por má circulação, evita o rompimento dos vasos e melhora a aparência de varizes e celulites

Moringa

Imunidade

Devido à presença de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na melhora do sistema imunológico

Chá verde

Para emagrecer

Ajuda na redução da gordura corporal devido à presença de catequinas, reduzindo a fome

Tribullus Terrestris

Disposição para sexo