Revista.ag promove debate sobre assédio às mulheres no mercado de trabalho

Na Roda de Conversa de 2018 a atriz Maria Paula participou como mediadora Crédito: Adessandro Reis

Os assédios que as mulheres sofrem no mercado de trabalho em pleno século 21 vão ser discutidos na Roda de Conversa da Revista.ag nesta quarta-feira (4), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Com inscrições gratuitas, o evento vai ser uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), e vai contar com a jornalista esportiva da TV Globo Gabriela Moreira e com a figurinista Su Tonani.

Gabriela é cocriadora do movimento Deixa ela trabalhar e Su é propulsora do Mexeu com uma, mexeu com todas. Para ampliar as discussões sobre o desafio de ser mulher, a doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger, também vai participar do debate, que tem curadoria da Casa do Saber Rio.

O assunto desta Roda de Conversa é urgente porque afeta diversas mulheres que estão mais perto do que se imagina. Pode acontecer com uma amiga, colega de trabalho e até alguma pessoa da própria família. Jogar luz nesse debate reforça o compromisso da Rede Gazeta em proporcionar diferentes pontos de vista sobre um tema polêmico, que carrega as marcas do machismo da nossa sociedade. Acreditamos que eventos como esse podem contribuir para que as pessoas se tornem mais esclarecidas e se sintam bem informadas, pontuou a anfitriã e editora da Revista.ag, Mariana Perini.

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A Roda de Conversa desta semana abre a temporada dos "Encontros do Saber" promovidos pela Revista.ag ao longo do ano com temas atuais e pertinentes para o dia a dia dos capixabas. Assim como as outras edições dos Encontros do Saber, nesta quarta-feira (4) também serão recolhidos alimentos não perecíveis para serem doados.

As doações, desta vez, serão para a Fundação Clínica Carmem Lucia, que atua na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, há quase 11 anos. Ao todo, 1.600 famílias são cadastradas na instituição que faz atendimentos de saúde, além de projetos para gestantes, crianças e adolescentes.

Dessa forma, para participar do evento, basta se inscrever no site leia.ag/rodadeconversa e trazer um quilo de alimento não perecível. As doações podem ser feitas na entrada do auditório, no momento do credenciamento, a partir das 8 horas.