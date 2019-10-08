Victoria's Secret tem sua primeira modelo plus size

Ali Tate-Cutler foi divulgada como parte do elenco de modelos e se torna a primeira modelo plus size da marca. Ali, que veste o número 46, irá representar a label em sua colaboração com a Bluebella - que lança uma coleção de lingeries mais inclusiva, a fim de atingir um público mais abrangente com sua linha.

A modelo Ali Tate-Cutler Crédito: Reprodução/ Instagram

"Me senti no topo do mundo. Quando cheguei ao lançamento parecia surreal. Nunca esperei ver a minha imagem na parede perto de top models que são referência para mim desde quando era uma garota", disse Ali em entrevista ao E! Online, divulgada na Vogue.

A modelo disse se sentir confortável com o rótulo de plus size. "Número 46 é, na verdade, comum entre as americanas e acredito que precisamos mostrar mais na mídia e na moda porque a maioria das mulheres é desse tamanho", afirmou ela.