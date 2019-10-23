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Make astrológica

Marca lança linha de maquiagem baseada no Mercúrio retrógrado

a paleta vai estar disponível para compra em 24 de outubro, pouco tempo antes do Mercúrio retrógrado começar de fato

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 08:54
Linha de make da Huda Beauty inspirada no Mercúrio retrógrado Crédito: Reprodução/ Instagram @hudabeauty
O mercúrio retrógrado provavelmente já deve ter aparecido pra você em alguma publicação nas redes sociais, ou mesmo através de comentários de amigos, não é mesmo?. 
De 3 a 4 vezes ao ano, esse planeta anda pra trás numa perspectiva da Terra. E para a astrologia, o período é de cautela, já que podem acontecer problemas de comunicação e falhas técnicas em aparelhos eletrônicos. E inspirada nessa fase, a marca de maquiagem Huda Beauty criou uma paleta de sombras temática. 
Linha de make da Huda Beauty inspirada no Mercúrio retrógrado Crédito: Reprodução/ Instagram @hudabeauty
Segundo informações da Glamour, a paleta vai estar disponível para compra em 24 de outubro, pouco tempo antes do Mercúrio retrógrado começar (de 31 de outubro a 20 de novembro).
“Um dos membros da minha equipe estava explicando o quão difícil era criar e brincou: ‘É como se Mercúrio estivesse retrógrado’", relembrou Huda Kattan em entrevista à Allure.  "Foi nesse momento que decidimos o nome. O engraçado é que também estávamos nesse período, então é como se as estrelas estivessem se alinhando”, contou.

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