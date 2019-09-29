Editorial: o estilo romântico dá o tom nos vestidos de noiva

Em meio às flores, que anunciam a chegada da nova estação, vestidos que fogem do óbvio, kaftã, macacão e até hot paint com camisa rendada. Vale tudo na escolha do look para o grande dia – ou noite. Aposte sem medo!
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