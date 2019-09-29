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Moda

Editorial: o estilo romântico dá o tom nos vestidos de noiva

Em meio ao perfume da nova estação, looks que fogem do óbvio para o grande dia

Publicado em 

29 set 2019 às 17:59

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 17:59

Carol usa Vestido Fabulous e Dani, Kaftã Boo Boo. Crédito: Felipe Quintini
Em meio às flores, que anunciam a chegada da nova estação, vestidos que fogem do óbvio, kaftã, macacão e até hot paint com camisa rendada. Vale tudo na escolha do look para o grande dia – ou noite. Aposte sem medo!
Colar, brinco e anel Ivana Izoton, arranjo de cabeça Tulle Noivas, blusa Marcello de Santis para Simultâneo, e hot pants Intimissimi Crédito: Felipe Quintini
Colar, brinco e anel Ivana Izoton, arranjo de cabeça Tulle Noivas, blusa Marcello de Santis para Simultâneo, e hot pants Intimissimi Crédito: Felipe Quintini
Vestido Zarex Noivas, anel Carolina Neves e brinco Tulle Noivas Crédito: Felipe Quintini
Vestido Fabulous e brincos Carolina Neves Crédito: Felipe Quintini
Vestido Fabulous Crédito: Felipe Quintini
Kaftã Boo Boo. Crédito: Felipe Quintini
Kaftã Boo Boo Crédito: Felipe Quintini
Coordenação: Andy Bonella. Foto: Felipe Quintini. Stylist: Edpo Gaspar. Modelos: Carol Barbosa e Dani Brunhauser - Andy Models. Cabelo e maquiagem: Ane Mendes e Milton Luiz. Florista: Sofia Francischetto. Cenário: Arquitetura da Dança Crédito: Felipe Quintini

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