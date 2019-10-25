Coque alto e franja falsa é penteado queridinho das famosas e promete fazer sucesso no verão

Um dos penteados mais fáceis e queridinho de todos, o coque, ficou esquecido por um tempo dos holofotes. Porém, a tendência promete voltar agora junto com as altas temperaturas.

Segundo o site Glamourama, o coque voltou e vai muito além do basiquinho para o dia a dia: podendo ser uma aposta incrível para festas e eventos. Mas, junto com o coque, está a franja, que verdadeira ou fake, deixa o look mais despojado. Celebridades como Kendall Jenner e Gigi Hadid já aderiram à tendência e, aqui no Brasil, Bruna Marquezine também não ficou de fora - mas com uma franja de mentirinha.