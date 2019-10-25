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Tendência

Coque alto e franja falsa é penteado queridinho das famosas e promete fazer sucesso no verão

E agora, quanto mais alto, melhor. Invista.

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:38
Kendall Jenner também entrou na moda do coque alto Crédito: Pinterest
Um dos penteados mais fáceis e queridinho de todos, o coque, ficou esquecido por um tempo dos holofotes. Porém, a tendência promete voltar agora junto com as altas temperaturas. 
Bruna Marquezina apostou no coque alto e franja falsa Crédito: Pinterest
Segundo o site Glamourama,  o coque voltou e vai muito além do basiquinho para o dia a dia: podendo ser uma aposta incrível para festas e eventos. Mas, junto com o coque, está  a franja, que verdadeira ou fake, deixa o look mais despojado. Celebridades como Kendall Jenner e Gigi Hadid já aderiram à tendência e, aqui no Brasil, Bruna Marquezine também não ficou de fora - mas com uma franja de mentirinha. 
O truque do coque no topo da cabeça é perfeito para criar uma ilusão de volume e, ao mesmo tempo, garantir um resultado delicado. 

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