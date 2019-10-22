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Estilo "Malévola"

Tutorial: aprenda a fazer penteado com chifres para Halloween

O penteado é uma boa pedida para composições que lembram ao filme "Malévola"

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2019 às 10:41
Tutorial: aprenda a fazer penteado de chifres estilo "Malévola" para Halloween Crédito: Reprodução/ All Things Hair
As festas de Halloween são mais tradicionais nos Estados Unidos, porém, no Brasil, muitos lugares ou até mesmo grupos de amigos já se tornaram fãs da data, e a cada ano, fantasias mais criativas podem ser vistas quando rolamos o feed das redes sociais. 
E o cabelo, é uma parte importante da composição, podendo complementar o look. A plataforma All Things Hair, selecionou os "chifres" para compor seu tutorial - que é uma boa pedida para composições que lembram ao filme "Malévola". 
Para conseguir o efeito, basta seguir os passos abaixo:
1. Penda o cabelo em duas marias-chiquinhas semipresas;
2. Aplique um shampoo a seco;
3. Desfie as duas mechas com um pente fino;
4. Posicione uma haste flexível no meio do elástico e cubra com o cabelo, formando o chifre;
5. Prenda com grampos para fixar.

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