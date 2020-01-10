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Nuca fresca

Rabo de cavalo retrô é o penteado de 2020. Veja galeria

Aprenda truques para fazer este que é o penteado escolhido de famosas como Jennifer Lopez, Bruna Marquezini, Marina Ruy Barbosa.

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 18:58
Rabo de cavalo retrô Crédito: Reprodução/Pinterest
Engana-se quem pensa que o rabo de cavalo é só para despojadas. Estiloso, fresco, com um toque de requinte e com inspiração retrô, com pegada dos anos 1960, 1970. É meio vintage o rabo de cavalo alto que vai estar com tudo em 2020. Já virou o queridinho de famosas como Jennifer Lopez, Bruna Marquezini, Marina Ruy Barbosa, entre outras.

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Prepare pente, grampo, pó volumizador e pronto! O penteado pode ser usado perfeitamente para uma saidinha de dia ou para uma festa chique à noite. Confira uma galeria para você se inspirar.

Rabo de cavalo retrô

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