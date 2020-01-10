Rabo de cavalo retrô é o penteado de 2020. Veja galeria

Engana-se quem pensa que o rabo de cavalo é só para despojadas. Estiloso, fresco, com um toque de requinte e com inspiração retrô, com pegada dos anos 1960, 1970. É meio vintage o rabo de cavalo alto que vai estar com tudo em 2020. Já virou o queridinho de famosas como Jennifer Lopez, Bruna Marquezini, Marina Ruy Barbosa, entre outras.