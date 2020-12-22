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Penteados para Natal: 3 coques lindos para celebrar com estilo!

O coque é um penteado superversátil. Dependendo de como é feito, pode passar tanto um ar mais despojado como um visual megasofisticado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 06:00

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 06:00

Penteado, coque para festas
Penteado, coque para festas Crédito: Divulgação/All Things Hair
Quer época mais deliciosa que o Natal? A data, junto às demais festividades de final de ano, traz uma avalanche de celebrações que merecem lookinhos especiais. Já pensou o que você vai fazer no seu cabelo? Neste ano, preparamos uma seleção caprichada de penteados para Natal que envolvem coques incríveis e muito fáceis de fazer.
Para aprender como fazer estes penteados com coque, aperte o play no vídeo clicando aqui : nele você encontra o tutorial completo para reproduzi-los em casa! Mas claro que também vamos te dar um passo a passo do que fazer por aqui. Confira!

Coque com trança

Penteado, coque para festas
Dois penteados em um : trança mais coque Crédito: Divulgação/All Things Hair
Que tal unir estes dois lindos penteados  coque + trança  em um só? Se você gostou da ideia, saiba que o passo a passo é simples:
1. Prenda o cabelo em um rabo de cavalo alto e use uma escova de penteado para garantir que os fios fiquem no lugar.
2. Não se esqueça de preparar e proteger os fios com um creme.
3. Divida o cabelo em três partes e faça uma trança: trance de um dos lados abaixo da mecha central e, então, trance o outro lado abaixo da mecha central novamente. Repita até chegar nas pontas e prenda com um elástico.
4. Crie um coque e prenda com grampos. Dica esperta: esconda a pontinha embaixo do coque com um grampo para segurar!

Coque rosquinha

Coque, peteado para festas
O coque rosquinha é um dos mais simples de fazer Crédito: Divulgação/All Things Hair
Entre os mais variados penteados para Natal, o coque rosquinha é um dos mais fáceis de fazer:
1. Prenda o cabelo lá no alto com um elástico.
2. Escolha um donut (aquela espuma imitando o coque) da cor dos seus fios e insira cabelo no acessório, levando até a base.
3. Espalhe os fios ao redor do acessório, cobrindo-o completamente. Depois, gire e esconda o cabelo abaixo do acessório.
4. Use grampos para manter o penteado intacto.
2. Dê textura ao cabelo com um spray de brilho.

Coque baixo bagunçado

Penteado, coque para festas
O coque baixo bagunçado combina com looks do dia a dia e com vestidos de festa Crédito: Divulgação/All Things Hair
Vamos com um penteado mais despojado desta vez? Veja o passo a passo que você também acompanhou no vídeo:
1. Divida o cabelo no meio.
2. Faça um rabo de cavalo baixo e bem solto.
3. Revitalize e dê textura aos fios com um shampoo a seco.
4. Torça mechas aleatoriamente e prenda com grampos.

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