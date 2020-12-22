Penteados para Natal: 3 coques lindos para celebrar com estilo!

Penteado, coque para festas Crédito: Divulgação/All Things Hair

Quer época mais deliciosa que o Natal? A data, junto às demais festividades de final de ano, traz uma avalanche de celebrações que merecem lookinhos especiais. Já pensou o que você vai fazer no seu cabelo? Neste ano, preparamos uma seleção caprichada de penteados para Natal que envolvem coques incríveis e muito fáceis de fazer.

Para aprender como fazer estes penteados com coque, aperte o play no vídeo clicando aqui : nele você encontra o tutorial completo para reproduzi-los em casa! Mas claro que também vamos te dar um passo a passo do que fazer por aqui. Confira!

Coque com trança

Dois penteados em um : trança mais coque Crédito: Divulgação/All Things Hair

Que tal unir estes dois lindos penteados  coque + trança  em um só? Se você gostou da ideia, saiba que o passo a passo é simples:

1. Prenda o cabelo em um rabo de cavalo alto e use uma escova de penteado para garantir que os fios fiquem no lugar.

2. Não se esqueça de preparar e proteger os fios com um creme.

3. Divida o cabelo em três partes e faça uma trança: trance de um dos lados abaixo da mecha central e, então, trance o outro lado abaixo da mecha central novamente. Repita até chegar nas pontas e prenda com um elástico.

4. Crie um coque e prenda com grampos. Dica esperta: esconda a pontinha embaixo do coque com um grampo para segurar!

Coque rosquinha

O coque rosquinha é um dos mais simples de fazer Crédito: Divulgação/All Things Hair

Entre os mais variados penteados para Natal, o coque rosquinha é um dos mais fáceis de fazer:

1. Prenda o cabelo lá no alto com um elástico.

2. Escolha um donut (aquela espuma imitando o coque) da cor dos seus fios e insira cabelo no acessório, levando até a base.

3. Espalhe os fios ao redor do acessório, cobrindo-o completamente. Depois, gire e esconda o cabelo abaixo do acessório.

4. Use grampos para manter o penteado intacto.

2. Dê textura ao cabelo com um spray de brilho.

Coque baixo bagunçado

O coque baixo bagunçado combina com looks do dia a dia e com vestidos de festa Crédito: Divulgação/All Things Hair

Vamos com um penteado mais despojado desta vez? Veja o passo a passo que você também acompanhou no vídeo:

1. Divida o cabelo no meio.

2. Faça um rabo de cavalo baixo e bem solto.

3. Revitalize e dê textura aos fios com um shampoo a seco.