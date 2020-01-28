Mais de 40 acessórios incríveis para você arrasar no carnaval

Brincos e ombreiras da marca capixaba Cloé Handmade para o carnaval 2020 Crédito: Divulgação

Carnaval é assim: muita cor, muito brilho, purpurina, penas, plumas e paetês. Pode exagerar! É para realçar! Quem já está contando os dias para a folia já deve estar pensando no que vai usar quando for para o camarote, para a arquibancada ou para curtir os blocos de rua.

Ideias não faltam. Marcas capixabas e lojas de departamento já estão com suas coleções prontinhas para inspirar você a montar seu look carnavalesco. Tem fantasia neon para homens e mulheres, tem bodies multicoloridos e plus size também!

E tem as tiaras, claro! Esse adereço, aliás, dá um toque especial ao look. Dá para apostar naquelas feitas à mão, que são um primor! São enfeites de cabeça criativos, elegantes, extravagantes, exclusivos. É só escolher o que combina mais com você!

Para te ajudar nessa missão, separamos mais de 40 acessórios de carnaval que estão à venda por aí. Dá só uma olhada na nossa galeria!