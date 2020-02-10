Looks sustentáveis marcam o tapete vermelho do Oscar 2020

A atriz Jane,Fonda Crédito: Getty Images

Dois momentos monopolizam a atenção quando o assunto é o prêmio máximo da academia norte-americana de cinema: as estatuetas das categorias mais cobiçadas e os looks das estrelas.

O desfile no tapete vermelho é um evento à parte. Tanto que movimenta as grandes grifes e aquece o mercado de moda. Mas, se em outros anos as atenções se voltavam para as marcas famosas, neste o destaque foi para os looks sustentáveis - que leva em conta o meio ambiente na hora de se vestir. A atriz Jane Fonda, por exemplo, repetiu o vestido usado no Festival de Cinema de Cannes em 2014 - um longo vermelho alta-costura Elie Saab coberto de cristais. Já Saoirse Ronan optou pelo longo estruturado Gucci, produzido usando o mesmo tecido de seu vestido do último BAFTA. Entre os homens, destaque para Joaquin Phoenix que repetiu o mesmo terno Stella McCartney que usou durante toda a temporada de premiações. Detalhe: a peça foi produzida a partir de materiais sustentáveis.

As tendências

Tendência no Oscar: dourado

No tapete vermelho, o tom dourado (em suas muitas variações) foi um dos visuais da temporada. Em segundo lugar vieram os vestidos com fendas. Tudo alta-costura. Na cartela de cores, aposta as famosas apostaram nos tons de rosas e preto.

Tendência Oscar: rosa

A estilista Luciana Collet diz que faltou emoção no tapete vermelho. Para ela, faltou um pouco do preparo que o red carpet do Oscar pede. Por outro lado, gosto da mensagem de sustentabilidade e de looks repetidos disse, se referindo à veterana Jane Fonda. A atriz Kaitlyn Dever, da série Inacreditável da Netflix, usou um modelo Louis Vuitton sustentável, com seda orgânica. Achei a ideia ótima ainda que o modelo não tenha favorecido a atriz. Para a estilista foi difícil escolher os favoritos de 2020.

Tendência no Oscar: preto

Já em relação aos homens, Billy Porter foi o destaque da noite mais uma vez. O ator surgiu com um vestido espetacular no tapete vermelho. A peça é composta por uma parte de cima dourada lembrando penas de pássaros e uma saia com estampa, além do salto alto. Spike Lee apostou num terno roxo da Gucci e Timothée Chalamet usou um visual esportivo da Prada.