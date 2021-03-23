Lace: peruca como a da Camilla de Lucas, do BBB 21, está na moda

Por Daniela Salgado, com colaboração de Elis Carvalho
Já pensou em mudar o visual completamente em poucos segundos? Para isso, basta mergulhar no universo das laces. Sendo um tipo de peruca com uma aparência mais natural para compor o look, as laces vêm dominando as penteadeiras. A principal característica é que o material possui uma tela interna, que simula o couro cabeludo, onde os fios do cabelo são presos. As transformações de visual, provocadas pelo uso das laces, acontecem de forma saudável, sem nenhum tipo de química.
Como por exemplo, a mudança que aconteceu com a participante do BBB 21, Camilla de Lucas, também conhecida por ser uma ‘’blogueirinha real’’. Na segunda-feira (22), a participante solicitou à produção uma tesoura para cortar e retirar as suas tranças. Com ajuda dos colegas da casa, Camilla deixou seu cabelo natural por um momento, mas logo impactou a todos com a sua transformação. A influencer, também conhecida pela sua coleção de laces, colocou para jogo uma de suas perucas que levou para a casa.
As laces podem ser curtas, médias, cumpridas, com cores e formas diversas. A capixaba Mayara Queiroz é uma adepta desse tipo de peruca. ‘’Eu tive meu primeiro contato com as tranças, e descobri que através delas tinha um mundo de possibilidades em relação ao meu cabelo. Uma versão diferente sem danificar o cabelo, e isso é incrível’’, conta ela, que também vende laces e relata o aumento da procura pelas perucas naturais.
Liberdade
Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a utilização de perucas também remete a liberdade de escolha para usar o seu próprio cabelo da forma que preferir. Até porque você pode muito bem mudar o visual hoje, e amanhã escolher outras opções. Essa sensação de novidade, adquirida a partir da transformação do cabelo, são experiências que as usuárias de laces recomendam para todas que também desejam desbravar o universo do amor próprio.
Apesar do amor que muitas pessoas têm pelo cabelo natural, isso não impede de se apaixonarem pelo mundo das laces. Afinal de contas, o bom mesmo é ser livre para fazer o que quiser com o próprio cabelo.