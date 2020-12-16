Influencer dá dicas de decoração de unhas para o Natal

Um clima diferente toma conta das ruas e das pessoas nesse período. Mesmo com a pandemia, é tempo de reunir a família, celebrar e, claro, pesquisar as tendências e novidades da área de beleza para se sentir bonita. Sim, porque não precisamos de grandes festas para nos produzir. A principal é o autocuidado. Por isso, a influenciadora Talita Akemy, uma apaixonada por nail art, separou algumas sugestões de decorações de unhas para essa data tão esperada do ano.
Brilho
Os enfeites e decorações do natal, na grande maioria das vezes, estão repletos de brilho. A dica é usar o brilho também nas unhas, mas não de forma óbvia. As cores natalinas são uma grande aposta. Escolha uma delas e abuse do brilho dourado ou prateado nas pontas. Vale também pintar uma unha inteira , sugere Talita.
Filhas únicas temáticas
Filhas únicas (quando apenas um dedo é pintado) ainda estão em alta. Uma boa ideia para a noite de Natal é reproduzir desenhos como árvores, presentes ou até mesmo o bom e velho Papai Noel, sugere a influencer.
Flocos de Neve
Apesar de não nevar nesta época do ano no Brasil, a neve e os bonecos são sempre representados no Natal. Então, por que não brincar com isso nas unhas? Os flocos de neve dão um charme todo especial e ficam lindos.
As ideias são fáceis de serem realizadas, as artes podem ser feitas à mão ou até mesmo coladas com adesivos para as unhas. Caso não goste de desenhos nas unhas, a dica é utilizar as cores mais natalinas, como vermelho, verde, branco, dourado e prata. O que não pode acontecer é deixar a criatividade de lado nessa época tão divertida, colorida e mágica.