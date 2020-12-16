Influencer dá dicas de decoração de unhas para o Natal

O brilho é sempre bem-vindo. Aposte, mas não da forma óbvia Crédito: Divulgação/Talita Akemy

Um clima diferente toma conta das ruas e das pessoas nesse período. Mesmo com a pandemia, é tempo de reunir a família, celebrar e, claro, pesquisar as tendências e novidades da área de beleza para se sentir bonita. Sim, porque não precisamos de grandes festas para nos produzir. A principal é o autocuidado. Por isso, a influenciadora Talita Akemy, uma apaixonada por nail art, separou algumas sugestões de decorações de unhas para essa data tão esperada do ano.

Brilho

Os enfeites e decorações do natal, na grande maioria das vezes, estão repletos de brilho. A dica é usar o brilho também nas unhas, mas não de forma óbvia. As cores natalinas são uma grande aposta. Escolha uma delas e abuse do brilho dourado ou prateado nas pontas. Vale também pintar uma unha inteira  , sugere Talita.

Filhas únicas temáticas

Árvores, presentes e até o Papai Noel podem virar fonte de inspiração Crédito: Divulgação/Talita Akemy

Filhas únicas (quando apenas um dedo é pintado) ainda estão em alta. Uma boa ideia para a noite de Natal é reproduzir desenhos como árvores, presentes ou até mesmo o bom e velho Papai Noel, sugere a influencer.

As filhas únicas (quando um dedo é pintado diferente dos outros) ainda estão em alta Crédito: Divulgação/Talita Akemy

Flocos de Neve

Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy Crédito: Divulgação/Talita Akemy

Apesar de não nevar nesta época do ano no Brasil, a neve e os bonecos são sempre representados no Natal. Então, por que não brincar com isso nas unhas? Os flocos de neve dão um charme todo especial e ficam lindos.