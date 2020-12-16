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Beleza

Influencer dá dicas de decoração de unhas para o Natal

Muito brilho (dourado e prateado), filhas únicas (quando um dedo é pintado diferente dos demais),  e até mesmo desenhos natalinos são as dicas da especialista

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:37
Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy
O brilho é sempre bem-vindo. Aposte, mas não da forma óbvia Crédito: Divulgação/Talita Akemy
Um clima diferente toma conta das ruas e das pessoas nesse período. Mesmo com a pandemia, é tempo de reunir a família, celebrar e, claro, pesquisar as tendências e novidades da área de beleza para se sentir bonita. Sim, porque não precisamos de grandes festas para nos produzir. A principal é o autocuidado. Por isso, a influenciadora Talita Akemy, uma apaixonada por nail art, separou algumas sugestões de decorações de unhas para essa data tão esperada do ano.

Brilho

Os enfeites e decorações do natal, na grande maioria das vezes, estão repletos de brilho. A dica é usar o brilho também nas unhas, mas não de forma óbvia. As cores natalinas são uma grande aposta. Escolha uma delas e abuse do brilho dourado ou prateado nas pontas. Vale também pintar uma unha inteira  , sugere Talita.

Filhas únicas temáticas

Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy
Árvores, presentes e até o Papai Noel podem virar fonte de inspiração Crédito: Divulgação/Talita Akemy
Filhas únicas (quando apenas um dedo é pintado) ainda estão em alta. Uma boa ideia para a noite de Natal é reproduzir desenhos como árvores, presentes ou até mesmo o bom e velho Papai Noel, sugere a influencer.
Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy
As filhas únicas (quando um dedo é pintado diferente dos outros) ainda estão em alta Crédito: Divulgação/Talita Akemy

Flocos de Neve

Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy
Tendências de unhas natalinas pela influenciadora Talita Akemy Crédito: Divulgação/Talita Akemy
Apesar de não nevar nesta época do ano no Brasil, a neve e os bonecos são sempre representados no Natal.  Então, por que não brincar com isso nas unhas? Os flocos de neve dão um charme todo especial e ficam lindos. 
As ideias são fáceis de serem realizadas, as artes podem ser feitas à mão ou até mesmo coladas com adesivos para as unhas. Caso não goste de desenhos nas unhas, a dica é utilizar as cores mais natalinas, como vermelho, verde, branco, dourado e prata. O que não pode acontecer é deixar a criatividade de lado nessa época tão divertida, colorida e mágica.

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