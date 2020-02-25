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Cuidados

Veja como cuidar do cabelo na folia e aprenda a remover a purpurina dos fios

Época de carnaval tem brilho pra todo lado e tirar ele do cabelo é sempre uma missão, mas tudo vai ficar mais fácil com essas dicas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 09:01
Glitter no cabelo é tendência do carnaval, aprenda a retirar com mais facilidade. Crédito: Pinterest
No carnaval, são vários dias de calor, suor e muitos outros produtos aplicados no cabelo. Eles merecem cuidados especiais.O All Things Hair Brasil, canal de cabelos da Unilever, deu dicas para quem vai sair em blocos durante o dia, usar produtos com protetor solar está entre elas!
Optar por cremes, leave-ins e finalizadores que tenham fator de proteção solar, protegendo os fios dos raios UV é uma boa ideia para evitar, entre outros danos, o ressecamento dos fios. Para quem quer criar penteados divertidos e precisará do spray, é importante estar atenta, pois eles podem deixar os fios secos. Uma das soluções é escolher fixadores que contêm elementos hidratantes.
Tendência na folia, o glitter deixa as festas muito mais divertidas e cheias de brilho, mas, junto com o fim da folia, vem  a missão de removê-lo dos fios. Mas muita calma nessa hora, o All Things Hair Brasil, canal de cabelos da Unilever, ensina quatro truques com óleo vegetal, spray fixador, shampoo antirresíduos e creme para pentear para ajudá-la.

1. Use e abuse do óleo vegetal

Uma das maneiras mais conhecidas é através do uso de óleo vegetal, como à base de coco, por exemplo. Ele deve ser aplicado no cabelo e deixado por 15 minutos. Provavelmente sairá facilmente na próxima lavagem.

2. Tire a purpurina com spray fixador

A consistência do spray fixador é útil e pode te ajudar se você não sabe como tirar glitter do cabelo. Experimente passar um pouco do produto em uma folha de papel toalha, até a mesma ficar molhada, e esfregue-a suavemente nos fios que estão com excesso de brilho.

3. O shampoo antirresíduos pode ser seu aliado

Os shampoos antirresíduos, devido ao seu poder de limpeza, também podem ser uma boa opção, assim como os cremes para pentear e as fitas adesivas.

4. Dá pra facilitar o processo até com creme para pentear

A dica da vez é molhar o cabelo que está com brilho e massageá-lo. Em seguida, aplicar o creme para pentear e faça movimentos de cima para baixo, de forma suave. Por fim, é só enxaguar o cabelo com água fria e pronto!
Agora que você já sabe como retirar, é só se jogar na folia e mergulhar nos potinhos de purpurina. Lembre-se sempre dar preferência ao glitter biodegradável. a natureza agradece. 

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