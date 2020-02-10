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Oscar 2020

Famosas brilham em mais de US$7 milhões em diamantes no Oscar 2020

Charlize Theron, Gal Gadot e Camila Morrone usaram peças de alta joalheria da Tiffany&Co.

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 14:12
Charlize Theron Crédito: Kevin Mazur/Getty Images
A indicada para Melhor Atriz Charlize Theron dominou o tapete vermelho do Oscar 2020 com um impressionante colar da coleção de alta joalheria da Tiffany. A joia exibia um hipnotizante diamante marquise internamente impecável, de cor D, com mais de 21 quilates. O colar de Theron, contendo um impressionante número de 165 deslumbrantes diamantes, está avaliado em mais de 5 milhões de dólares. Ela completou seu visual com brincos de diamantes e anéis da marca.
Gal Gadot Crédito: GETTYIMAGES
A apresentadora Gal Gadot exalava glamour no colar Tiffany Clara - com mais de 76 quilates de diamantes no total - avaliado em mais de 2 milhões de dólares. O colar de Gadot, finalizado com um diamante oval sensacional de mais de 11 quilates, levou quase dois anos para os mestres artesãos de marca lapidarem. Gadot também complementou seu visual com brincos radiantes de diamante e um anel de diamante de mais de 9 quilates - todos Tiffany&Co.
Camila Morrone Crédito: GETTYIMAGES.COM
Já a modelo e atriz Camila Morrone brilhou na premiação com mais de 46 quilates de diamantes Tiffany & Co. no total. Morrone chegou ao tapete vermelho usando um colar de platina da Extraordinary Tiffany High Jewelry". 

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