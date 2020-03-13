Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza para Todxs

Dicas de cuidados para quem tem pele oleosa

Na coluna desta semana, as dicas são direcionadas a quem tem pele oleosa, as orientações vão desde cuidados para otimizar a fixação da make até aquele "help" na hora de escolher produtinhos de 'skincare'

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:37

Públicado em 

13 mar 2020 às 18:37
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Até óleos entram na listinha da hidratação da pele oleosa. Crédito: Divulgação
Na coluna desta semana, as dicas são para quem tem pele oleosa. Além de dicas para otimizar o cuidado com este tipo de pele, aí vão também algumas orientações sobre o que não fazer que pode piorar a situação da sua pele, tornando-a ainda mais oleosa.
Dentre as diquinhas estão: hidratar a pele todos os dias a noite e também antes de maquiar. Também tem dica pra te ajudar a escolher os produtinhos de 'skincare'. Os produtos recomendados até contém óleos - pasmem -, mas eles devem ser específicos para este tipo de pele.
Confira no vídeo:

Aline Bretas

Tópicos Relacionados

Beleza Maquiagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados