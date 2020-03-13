Dicas de cuidados para quem tem pele oleosa

Na coluna desta semana, as dicas são para quem tem pele oleosa. Além de dicas para otimizar o cuidado com este tipo de pele, aí vão também algumas orientações sobre o que não fazer que pode piorar a situação da sua pele, tornando-a ainda mais oleosa.
Dentre as diquinhas estão: hidratar a pele todos os dias a noite e também antes de maquiar. Também tem dica pra te ajudar a escolher os produtinhos de 'skincare'. Os produtos recomendados até contém óleos - pasmem -, mas eles devem ser específicos para este tipo de pele.
Confira no vídeo: