Bota de cano altíssimo é tendência para a temporada de inverno

Se depender das grifes internacionais, as botas de cano altíssimo estarão de volta e serão protagonistas no próximo inverno. O acessório apareceu em diversos desfiles na Semana de Moda de Paris. Saint Laurent, Isabel Marant e Balmain são algumas das grifes que apostaram na peça. Feitas de couro ou látex, elas vão até o joelho, criando um clima sexy e fetichista.

A colunista de moda Fernanda Trindade explica que esse tipo de bota realmente está com tudo. "Elas agora aparecem altonas mesmo, quase encostam nas virilhas. E são feitas de vários materiais como couro, camurça e as mais recentes estão vindo no látex, um material brilhoso". Para combinar, vale apostar em peças mais curtas como minissaias, vestidinhos e macaquinhos. "Também vale apostar na meia do mesmo tom para dar uma alongada. Pode ter certeza que a peça será tendência no inverno. Fica muito estilosa", diz Fernanda.