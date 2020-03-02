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Semana de Moda

Bota de cano altíssimo é tendência para a temporada de inverno

O acessório apareceu em alguns desfiles na Semana do Moda de Paris

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:52
Desfile Saint Laurent Crédito: FFW
Se depender das grifes internacionais, as botas de cano altíssimo estarão de volta e serão protagonistas no próximo inverno. O acessório apareceu em diversos desfiles na Semana de Moda de Paris.  Saint Laurent, Isabel Marant e Balmain são algumas das grifes que apostaram na peça. Feitas de couro ou látex, elas vão até o joelho, criando um clima sexy e fetichista. 
A colunista de moda Fernanda Trindade explica que esse tipo de bota realmente está com tudo. "Elas agora aparecem altonas mesmo, quase encostam nas virilhas. E são feitas de vários materiais como couro, camurça e as mais recentes estão vindo no látex, um material brilhoso".  Para combinar,  vale apostar em peças mais curtas como minissaias, vestidinhos e macaquinhos. "Também vale apostar na meia do mesmo tom para dar uma alongada. Pode ter certeza que a peça será tendência no inverno. Fica muito estilosa", diz Fernanda. 
As botas  de cano longuíssimos são ideais para compor looks sensualíssimos com minissaias  é bom lembrar que é preciso uma folga na perna, para faciliar o caminhar. Confira os modelos e se inspire.

Bota de cano altíssimo

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