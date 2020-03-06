10 dicas para quem quer se tornar uma miss

Identidade

A primeira coisa é perguntar "eu realmente quero isso"? Ser Miss é uma vocação, deve ser um desejo genuíno de transmitir algo bom às pessoas através de cada apresentação e, em seguida, uma coroa de otimismo e que elas se orgulham de seu representante para o evento.

Ao decidir participar de um concurso, é importante contar com o apoio da família e, acima de tudo, ser honesto com eles que implica participação, uma vez que são assumidos compromissos que exigirão muito tempo e esforço da candidata, e assim será mais fácil lidar com isso. Além disso, se vencer, eles devem continuar contribuindo para o sucesso internacional, e os compromissos são ainda maiores. Além da família, há pessoas que contribuem muito para alcançar o sucesso de uma Miss, por isso é importante ser grato e não esquecer as pessoas que acreditaram em nós e nos deram a oportunidade de nos desenvolver.

Expressar-se da maneira correta é de vital importância. Não é apenas ter o conhecimento, é saber transmiti-lo, com as palavras certas, a entonação e a pronúncia corretas. Isso é alcançado com as aulas de falar em público. Eu recomendo ler e pesquisar muitas notícias nacionais e internacionais, não é aconselhável limitar-se apenas às aulas recebidas nas faculdades ou na universidade, o que é um erro muito comum. Os concursos de beleza dão muita relevância à inteligência e coerência que uma Miss pode transmitir, uma vez que se tornam porta-vozes e imagem de organizações, se forem vencedores, e estão permanentemente expostas à mídia.

A timidez é o pior inimigo! Uma Miss precisa conversar e ser notada! As pessoas sempre querem saber mais sobre as pessoas que admiram, por isso deve ser extrovertida, carismática, espírito competitivo, líder, atitude avassaladora e sempre sorrindo.

Regras de cortesia e etiqueta distinguem uma Miss. Diga olá, obrigada, saiba como se comportar em eventos sociais e não exagere, eles dizem muito. Não condicione suas boas maneiras às circunstâncias.

Cuidado com o que é publicado nas redes sociais! Essa é uma carta de apresentação, é julgada pelo que é visto e, se você não tem a oportunidade de compartilhar com as pessoas pessoalmente, as redes devem refletir exatamente quem somos, sem gerar falsas expectativas. A #photoshop não pode ser carregada na carteira.

Uma boa imagem pessoal anda de mãos dadas com ser uma Miss, pois essa é a exaltação da beleza das mulheres. Portanto, além de ser uma pessoa preparada em conhecimento, você deve estar ótima em todos os momentos. Aprender a conhecer o corpo, que combina com você, as cores que o favorecem, estilo, maquiagem etc. ajudará muito a obter o estilo perfeito em cada saída e a se projetar impecavelmente. Sim, o natural é bonito, mas uma Miss nunca será sinônimo de caminhada desarrumada.

Dominar bem os pés, uma postura correta e uma boa passarela serão muito úteis, porque quando você sobe no palco, deve transmitir força. Aprender técnicas de passarelas deve ser um dos primeiros passos se você quiser alcançar uma coroa.

Contribuir para a sociedade promovendo uma causa social anda de mãos dadas com a essência de ser Miss, mas deve ser algo que nasce do coração. Atos falsificados, mais cedo ou mais tarde, tornam-se um problema e afetam a imagem da Miss.