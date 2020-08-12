Veja como escolher o melhor pendente para cada ambiente da casa

O pendente vazado de cobre foi utilizado no centro da mesa retangular. A escolha do modelo permitiu propagar a luz em todo o ambiente Crédito: Gui Morelli

Foi-se o tempo em que os pendentes eram dedicados exclusivamente à mesa de jantar. Com a evolução do design e a chegada de peças cada vez mais personalizadas, esse tipo de luminária vem assumindo vários lugares da casa, como livings, quartos e até escritórios. Essa tendência é explicada, em detalhes, pelas arquitetas Ieda e Carina Korman, do Korman Arquitetos, que ajudam a desvendar o que é preciso para escolher e instalar as peças.

Acerte na escolha do modelo

Em primeiro lugar, é preciso entender qual o papel do pendente no espaço. Isso porque ele pode ter função de iluminar totalmente o local, apenas melhorar os pontos de trabalho ou criar uma luz cênica para focar em determinados pontos da residência. Quando a iluminação é geral, indicamos eleger um modelo translúcido com luz difusa. Um bom exemplo é a cúpula de tecido que deixam a luz suave e aconchegante, explica a arquiteta Carina Korman.

Com foco de luz direcionável, a luminária permite iluminar diferentes pontos de luz na escrivaninha do home office deste projeto Crédito: Gui Morelli

Para ambientes que precisam de iluminação de tarefa, como as bancadas de cozinha e até os escritórios, vale apostar em uma opção com cúpula de vidro ou acrílico. Esses modelos garantem uma luz mais contundente e brilhante, sendo perfeitos também para colocar ao lado da cama a fim de iluminar a cabeceira no momento de leitura, por exemplo. Ao usar o pendente em cima de mesas de cabeceira ou de trabalho, convém que tenham braços móveis para que a luz incida diretamente no local desejado, revela Ieda.

Em cada uma das pontas da bancada da cozinha, o pendente de metal é perfeito para trazer uma luz direcionada ao local de preparo de alimentos Crédito: JP Image

Quem deseja usar o pendente para criar uma iluminação de destaque, sobre a mesa de jantar, por exemplo, o melhor é eleger uma luz focada. Essa iluminação é garantida por peças com a parte superior fechada e de materiais que não permitem a passagem de luz, como o metal. Ou seja, toda a luz emitida pelo pendente incide para baixo, criando um foco cênico, diz Ieda.

Luz direta ou indireta

A iluminação em três níveis confere charme Ao living do apartamento e ajuda a criar uma luz indireta bem interessante Crédito: Gui Morelli

Há dois tipos bem comuns de iluminação: a direta e a indireta. Enquanto a direta ajuda a evidenciar algo bem específico, como escrivaninhas e mesas de cabeceira que precisam de uma luz direcionada para facilitar a leitura. Ela também cumpre sua função decorativa de valorizar objetos, quadros, painéis e plantas. Já com a indireta, o ambiente é iluminado por igual. Uma maneira de adotar a luz indireta é refletindo na superfície e depois se ampliando por todo o ambiente, explica Ieda.

Medidas certas

A escolha do modelo também é definida pelo tamanho da peça. Uma regrinha básica para garantir a proporção da peça em relação ao ambiente é eleger um modelo que seja um terço da medida da superfície. Ou seja, em uma mesa quadrada com 1,20 m deve ter um pendente de cerca de 40 cm. O mesmo vale para a mesa redonda. Para modelos ovais e retangulares, prefira modelos mais retilíneos ou combine mais de uma luminária na extensão da mesa.