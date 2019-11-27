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Décor + verde

Veja as dicas para ter plantas trepadeiras em casa

Com grande variedade de espécies, a planta é conhecida por se sustentar em muros e outras superfícies
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 10:01

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 10:01

Veja dicas de como plantar trepadeiras em casa Crédito: Evelyn Muller
Lindas e exuberantes, as trepadeiras oferecem charme especial aos projetos de paisagismo e nunca saem de moda. São perfeitas para quem deseja apostar em um ambiente diferente, glamoroso e até mesmo exótico.
A planta recebe este nome por sua característica principal: para crescer em direção à luz solar, ela se sustenta em superfícies, cobrindo a área utilizada de apoio, graças a seus caules finos e flexíveis que se adaptam a área da plantação. Por isso, possuem um alto valor estético e também podem se tornar um elemento de decoração muito atrativo para o seu jardim.
De acordo com a arquiteta e paisagista Catê Poli, entre as principais vantagens das trepadeiras estão a sua capacidade de fazer sombra, além de oferecer mais conforto ao ambiente. Como elas se apoiam em superfícies como muros, acabam formando uma linda cortina verde, que ainda contribui para a criação de sombras, um fator importante para vivenciar o jardim, conta a profissional.
Veja dicas de como plantar trepadeiras em casa Crédito: Pinterest
Na hora de escolher a superfície de sustentação da trepadeira, Catê sugere evitar muros lisos, já que nenhuma espécie da planta vai se fixar ali. A grande maioria das trepadeiras precisa ser conduzida, com fio de nylon ou cabo de aço, para que ela vá se enrolando e subindo pela estrutura, explica.
Além de iluminação adequada e solo fértil, para que cresçam fortes, saudáveis e seguras, a profissional alerta que as trepadeiras precisam ser muito bem estudadas, já que cada espécie possui suas particularidades. É preciso entender as espécies para fazer o cuidado ideal. Cada uma possui um determinado tempo de rega e poda e o descuido com essas atividades pode fazer com que a trepadeira se torne uma inimiga. Por isso, é importante ter paciência e respeitar suas características, explica a profissional, que ainda alerta que algumas espécies podem arrancar a pintura e até mesmo abalar as estruturas do muro.
Em relação a insetos e pragas, também é preciso ficar atento e optar sempre por inseticidas naturais que não danificam a plantação. São opções com o custo acessível e que não agridem o ambiente e as plantas, explica.
Veja dicas de como plantar trepadeiras em casa Crédito: Pinterest
Abaixo, selecionamos as características e cuidados das quatro espécies de trepadeiras mais comuns do momento e que podem valorizar o seu projeto de paisagismo. Confira:

· Sapatinho de Judia

É uma trepadeira muito ornamental, de crescimento rápido. Bastante tropical, gosta de calor e umidade e pode ser utilizada em pergolados altos, pois cresce em forma de cortina, com cachos floridos que ficam pendurados. Belas e vibrantes, as flores passeiam por tons de amarelo e vermelho e são amadas pelos beija-flores.

· Congeia

De crescimento médio, mas fácil de manter, a Congeia chama atenção por sua enorme quantidade de flores, em um elegante tom de rosa chá. Também muito utilizada como arbusto, é perfeita para um jardim com ares de casa de campo. Tolera bem as podas de contenção e cresce bem em climas quentes, como o do Brasil.

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· Bougainville

A tão conhecida Primavera é uma trepadeira lenhosa, com florescimento abundante. Encontrada com flores em diversos tons  apesar de a nativa ser apenas a lilás  ela necessita de muito sol e espaço de raiz para crescer. Não gosta muito de adubo e pede pouca rega para que fique forte e vistosa.

· Jasmim Estrela

Vários jasmins podem ser utilizados como trepadeira, mas a espécie Jasmim Estrela é a mais comum. Com um delicioso aroma e flores brancas, pequenas e com formatos estrelados  daí seu nome  a espécie é muito resistente. Perfeita para ser utilizada em pergolados, muros e portões de jardins mais campestres, gosta de ambientes ensolarados

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