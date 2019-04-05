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Plantas no quarto: conheça as espécies ideais - e melhore até o sono

Especialistas garantem que algumas plantas podem até ajudar a ter uma maravilhosa noite de sono, já que purificam o ar e também auxiliam em doenças respiratórias

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 19:42

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

05 abr 2019 às 19:42
Muita gente cresceu ouvindo que não se deve colocar plantas dentro do quarto porque elas consomem oxigênio no processo de respiração. Mas hoje as informações seguem justamente no caminho oposto. Especialistas garantem que algumas plantas podem até ajudar a ter uma maravilhosa noite de sono, já que purificam o ar e auxiliam até mesmo em doenças respiratórias.
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“Segundo a Nasa, a recomendação é de uma planta purificadora a cada 10 metros quadrados de ambientes fechados”, ressalta o arquiteto e paisagista Bismark Martins. Além disso, segundo ele, existem espécies que melhoram a qualidade do ar, e, por isso, consequentemente ajudam na hora de dormir.
Integração com a natureza
Na decoração do ambiente, as plantas trazem um efeito de integração com a natureza, romantismo, frescor, humanização e cuidado. “Outro ponto interessante é que algumas espécies em especial trazem uma simbiose medicinal - já que possuem importantes valores fitoterápicos”, complementa a arquiteta Najla El Aouar.
A variedade de espécies garante que plantas de diferentes portes possam ser adaptadas em espaços de diferentes tamanhos. “É importante avaliar o espaço disponível para definir o porte da planta e escolher espécies que requerem pouca manutenção como cactos e suculentas, também é uma estratégia”, indica a arquiteta.
Sobre as plantas suspensas, Najla disse que elas podem ser inseridas nos ambientes a fim de complementar áreas com pouca circulação de pessoas. “Assim elas enfeitam sem desapropriar espaço útil”, completa a profissional. 
 
E se a ideia for pensar, desde o projeto, em um ambiente verde, com plantas no quarto, a arquiteta garante que as espécies podem ser pré-definidas, e até colocadas com a marcenaria do local. “Com isso pode-se estudar o local adequado, o recipiente em que melhor se adapte, a espécie que vai ornar com a composição geral e prever até mesmo a adaptação das plantas em mobiliários e marcenaria”, finalizou.
ESPÉCIES IDEAIS
O arquiteto e paisagista Bismark Martins separou algumas espécies que melhor se adaptam ao quarto, cada uma com suas propriedades e benefícios:
Gérbera
Libera oxigênio durante a noite, mantendo o ar purificado na hora de dormir, também evitam apneia e alergias.
Espada-de-são-jorge
Também libera oxigênio durante a noite. Além de ser fácil de cuidar e de ser resistente a grandes mudanças de temperatura, é boa para eliminar benzeno, xileno, e formaldeído, ajudando a prevenir irritações nos olhos, problemas respiratórios e dores de cabeça.
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Jasmim
As flores desta planta têm um cheiro doce e suave que ajuda a acalmar os nervos e reduzir o estresse, melhorando a qualidade do sono.
Hera
Absorve toxinas do ar, como o benzeno e o formaldeído. Pode ajudar a manter o sono agradável através da redução dos sintomas de asma ou outros problemas respiratórios.
Lírio da paz
Aumenta a umidade do ar, aliviando problemas respiratórios e alergias.

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