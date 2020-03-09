"A importância que o design tem para o desenvolvimento da nação ainda não chegou ao Brasil"

Depois de quase vinte anos criando móveis diariamente, essa segue sendo uma resposta muito difícil de dar. Penso que nossos melhores trabalhos ainda estão por vir. Prefiro dar predileção a algumas séries, como a série Vira-latas que inventamos o conceito de Design-fusão. A série trouxe pela primeira vez o conceito de design-fusão na qual o desenho de dois móveis, em geral clássico modernistas, são fundidos (ou sincretizados) para resultar em um terceiro desenho de um móvel original e completamente diferente dos outros porém com uma “carga genética” forte de suas matrizes geradoras. Um conceito inventado por nós em 2005 que têm sido grande influenciador para designers do Brasil e do exterior também. Brincamos internamente que se tivéssemos que buscar um “ismo” para nos definir seria o “viralatismo”.