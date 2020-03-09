"A importância que o design tem para o desenvolvimento da nação ainda não chegou ao Brasil"

O arquiteto Leonardo Lattavo é umas das mentes criativas por trás do renomado estúdio Lattoog. Ao lado de Pedro Moog, ele é responsável por criar móveis que são destaques no Brasil e no mundo. "Mais do que a busca por valores estéticos, forma e beleza, procuramos que nossas peças apresentem narrativas conceituais-culturais que independam de características visuais", conta.
Uma das mais recentes criações da dupla é o sofá Immenso, que faz parte da coleção Ginga, resultado de uma parceria inédita da Natuzzi Editions com três renomados estúdios de design brasileiros. Inspirado na natureza, de forma que o encosto e os braços da peça se assemelham a pedras empilhadas no rio, o móvel de couro tem sistema reclinável elétrico para proporcionar maior conforto. Leonardo, que esteve em Vitória para apresentar a peça aos profissionais capixabas, fala sobre a presença do Rio de Janeiro em suas criações, os desafios de utilizar novos materiais e a importância da cultura do design para o desenvolvimento de uma nação. Confira.
Seus móveis têm como marca registrada referências ao Rio e à cultura nacional... A ideia sempre foi essa?
Naturalmente aconteceu assim. Buscávamos que o desenho de móveis servisse como um veículo para divagar sobre nossa cultura. Somos cariocas, praianos e absorvemos o que está ao nosso redor. Sempre nos pareceu mais divertido e pertinente projetar assim. Mas quanto mais viajamos pelo Brasil, o que tem acontecido muito fazendo palestras, mais nos sentimos inspirados.
Como o Rio de Janeiro se faz presente nas suas criações?
O Rio é indissociável de nosso trabalho. Desde o início várias de nossas criações foram forjadas tendo a nossa cidade como matriz. Fizemos uso de reinterpretações de ícones urbanos cariocas como calçadões, montanhas, praias, arquitetura e também de hábitos locais sempre procurando fugir da literalidade. É muito bom ver quando uma inspiração influencia diretamente métodos construtivos, encaixes, formas....
"Fizemos uso de reinterpretações de ícones urbanos cariocas como calçadões, montanhas, praias, arquitetura e também de hábitos locais sempre procurando fugir da literalidade"
Criações de Leonardo Lattavo
Existe algum material ou técnica que você prefira utilizar?
Não exatamente. O que gostamos mesmo é do desafio que um novo material ou maquinário pode trazer. Mas de uns tempos para cá percebemos que nossa principal arma é o desenho. Hoje procuramos selecionar e buscar produtores que estão fazendo um trabalho sério, com mais preocupações com o meio ambiente e através de nossas ideias, dar mais força a eles.
Entre os anos de 1997 e 2004 você morou em Londres exercendo a profissão de arquiteto. Como foi a experiência. O que trouxe de lá que utiliza em seu trabalho?
Toda minha experiência profissional como arquiteto/ urbanista se deu em Londres, pois fui para lá recém-formado. Após 2004 eu fiquei indo e vindo entre Rio e Londres começando a estabelecer a Lattoog com Pedro (que estava no Rio) e seguindo trabalhando em Londres. Somente em 2007 eu retornei definitivamente quando a Lattoog tinha engrenado. Então foram praticamente dez anos de Londres, vi aquela cidade realmente se transformar e ter oficialmente no design uma das bases para sua incrível retomada econômica. Lá eu percebi a força e importância que a cultura do design tem para o desenvolvimento de uma nação e suas cidades. Essa percepção tão clara ainda não chegou ao Brasil mas eu trabalho diariamente por isso.
"Vi Londres realmente se transformar e ter oficialmente no design uma das bases para sua incrível retomada econômica. Lá eu percebi a força e importância que a cultura do design tem para o desenvolvimento"
Você veio a Vitória apresentar o sofá chamado de Immenso...
A concepção do Immenso segue uma estratégia bastante recorrente nos nossos projetos. Tem seu ponto de partida na observação de formas da natureza: Nesse caso uma imagem de seixos rolados empilhados - que transmite leveza, equilíbrio e paz - se tornou a principal diretriz do processo criativo desde seus primeiros esboços. O resultado dessa leitura da natureza é uma peça que tem almofadas que tocam levemente o corpo do sofá, e por vezes parecem quase querer flutuar. Isso me passa uma sensação de paz.
Quais são os seus 3 trabalhos favoritos?
Depois de quase vinte anos criando móveis diariamente, essa segue sendo uma resposta muito difícil de dar. Penso que nossos melhores trabalhos ainda estão por vir. Prefiro dar predileção a algumas séries, como a série Vira-latas que inventamos o conceito de Design-fusão. A série trouxe pela primeira vez o conceito de design-fusão na qual o desenho de dois móveis, em geral clássico modernistas, são fundidos (ou sincretizados) para resultar em um terceiro desenho de um móvel original e completamente diferente dos outros porém com uma “carga genética” forte de suas matrizes geradoras. Um conceito inventado por nós em 2005 que têm sido grande influenciador para designers do Brasil e do exterior também. Brincamos internamente que se tivéssemos que buscar um “ismo” para nos definir seria o “viralatismo”.