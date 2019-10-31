Dicas para você transformar o banheiro sem gastar muito

Pequenas mudanças dão nova cara ao banheiro Crédito: Pinterest

Para mudar a cara do banheiro sem gastar muito, basta ficar atento a alguns detalhes. Apostar no papel de parede, usar um porta-toalhas diferente, investir em um kit de bancada com saboneteira e bandejas e até pendurar uns quadrinhos na parede vão mudar o visual do ambiente, sem muito quebra-quebra e custos. Cinco arquitetas do Espírito Santo dão dicas preciosas para você renovar o sue banheiro.

Meia parede

Apostar na meia parede é uma solução Crédito: Thaise Colodette

Se você está disposto a fazer uma rápida reforma, a dica é trocar os revestimentos, apostando em paredes com metade azulejos, metade tinta. O principal benefício da meia parede é o custo já que não será necessário azulejo em todo o ambiente. Ao mesmo tempo, o espaço fica descolado. O uso do revestimento no banheiro não é só decorativo. É uma necessidade para proteger a parede, por isso, é importante usar na meia parede a tinta epóxi, que é uma tinta que pode ser lavável. "Para dentro do box não é muito aconselhado deixar a meia parede porque é uma área que entra em contato direto com a água, e o revestimento ajuda a proteger. Se o morador trocar o revestimento pela pintura, a manutenção provavelmente terá que ser feita mais vezes. Outro cuidado é usar essa tendência mais na área externa do banheiro e não tanto dentro da área molhada, explica a arquiteta Thaise Colodette.

Iluminação

A iluminação é ideal para o banheiro Crédito: Pinterest

Um ambiente iluminado faz toda a diferença. No banheiro não é diferente. Por isso, aposte na luz direta. Um banheiro precisa de uma iluminação funcional e também de efeito. Luminárias com muito design geralmente são mais caras e não são essenciais, mas a qualidade da iluminação para desempenhar as funções que um banheiro impõe é fundamental. Para um banheiro a luz geral precisa ser boa", diz a arquiteta Juliana Vervloet do Amaral. Como geralmente é um espaço onde há obstáculos, como divisores de box e banheiras, o risco de queda precisa ser diminuído e a luz é importantíssima neste processo. "Ainda mais porque estamos molhados e os riscos de queda aumentam. Para se maquiar precisamos de uma luz geral boa mas a luz vinda da superfície em frente ao rosto é essencial. A luz proveniente do teto ocasiona sombras na face que dificultam se maquiar, a se arrumar ou a se barbear. Muitas técnicas são utilizadas em um projeto de iluminação para evitar sombras, como luz embutida no espelho ou arandelas laterais e neste caso elas podem ter também um viés decorativo, diz a arquiteta Roberta Toledo.

Aposte nos metais

Torneira, porta-toalhas e ganchos podem dar a impressão de que o ambiente é mais novo Crédito: Pinterest

Aposte nos detalhes. Inserir algum detalhe de revestimento decorativo acima do armário ou então na parede de maior destaque do box são ações que dão uma cara nova ao banheiro, sem ter um custo elevado", diz a arquiteta Rebecca Amazonas. Já trocar metais dá uma valorizada ótima, mas tem valor agregado maior. "A tendência do momento é misturar metais com cor, principalmente o preto com dourado, mas depende do tipo de revestimento escolhido. Recentemente projetamos um lavabo com revestimento marrom, perfil cobre e optamos por uma torneira preta. O preto deixa com uma pegada mais industrial e urbana, comenta Rebecca.

Os espelhos

Apostarem espelhos grande é um solução Crédito: Pinterest