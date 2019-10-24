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Vintage ou retrô? entenda as diferenças entre os dois estilos

Arquiteta fala sobre as particularidades de cada estilo e ensina como usá-los em casa

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 09:22
Projeto: Karina Korn Arquitetura Crédito: Eduardo Pozella
Vintage e retrô são duas palavras bem conhecidas no mundo da decoração e do design. Apesar de muitas vezes serem usados como sinônimos, esses dois estilos definem peças diferentes, tanto em sua origem quanto ao período a que se referem. Vintage é o clássico original usado novamente enquanto o retrô busca uma referência antiga para a criação de algo novo, resume Karina Korn.
O buffet vintage da sala de jantar, herdado pela moradora, faz um contraponto à decoração moderna. Projeto: Karina Korn Arquitetura Crédito: Eduardo Pozella
O estilo vintage traz peças originais, que geralmente datam das décadas de 1920 a 1960. Objetos realmente antigos, como uma vitrola, um carrinho de chá ou um telefone são peças capazes de trazer o ar vintage a qualquer decoração, comenta Karina. Quando os itens alcançam os 100 anos de idade, eles já podem ser considerados como antiguidades.
Peças novas que fazem releituras de objetos antigos, como o toca discos nesse quarto urban jungle, integram o estilo retrô. Projeto: Karina Korn Arquitetura Crédito: Eduardo Pozella
O retrô, por sua vez, apresenta peças novas cujo design é inspirado em épocas passadas. Os anos 1950 e 1960 são as principais referências para as releituras do retrô. Eletrodomésticos coloridos e móveis com pés palito, além de máquinas de escrever e toca discos novos, são alguns objetos característicos do retrô.
Dos anos 1950, o carrinho de chá foi herdado pela moradora e se tornou uma mesinha lateral na sala de estar. Projeto: Karina Korn Arquitetura Crédito: Eduardo Pozella

ONDE ENCONTRAR 

Num décor vintage, é comum incluir peças herdadas da família e que passam de geração em geração. Mas além da casa da avó, brechós e antiquários são os lugares mais indicados para encontrar objetos antigos. Sem dúvida, os brechós são a melhor opção para buscar móveis e utensílios de decoração vintage. Também indico procurar antiquários que possam atestar a origem das suas peças, aconselha a arquiteta. Já móveis, eletrodomésticos e objetos retrô podem ser encontrados em uma diversidade de lojas.
Na varanda, que abriga um fliperama, a arquiteta apostou em tons alaranjados e madeira. Projeto: Karina Korn Arquitetura Crédito: Eduardo Pozella

PALETA DE CORES E MATERIAIS

Incluir peças vintage e retrô em um ambiente contemporâneo está em alta. Mas se a intenção é recriar os estilos por completo, a escolha da paleta de cores é essencial. As cores são muito importantes para esses dois estilos, uma vez que elas acabam por ativar a nossa memória afetiva, explica Karina.
O marsala, que voltou com força, e tons alaranjados podem compor um espaço vintage. Esses matizes mais fortes marcam o estilo vintage porque, além de remeterem ao passado, ficam harmônicos em decorações com móveis mais pesados e torneados, pontua a profissional. Já os tons pastel recordam o estilo retrô, então vale usar azul, rosa e verde em matizes claros.
Quanto aos materiais e às formas, o retrô traz muito metal, vidro e formas arredondadas. No vintage, essas referências também estão presentes, além da madeira.

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