Aprenda como fazer o jogo do silêncio

Neste vídeo, a especialista em Educação Montessori Renata Lacerda, explica como fazer em casa o Jogo do Silêncio, uma adaptação das lições do silêncio, famosas em escolas Montessori de todo o mundo. A atividade, além de divertir crianças de todas as idades e não exigir nenhum material, ajuda a desenvolver a concentração e a acuidade auditiva. Renata é mãe do André, de 5 anos, jornalista, professora e diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo, em Vila Velha.
O jogo do silêncio é um exercício que incentivar a criança ao silêncio por norma cerca de 1 minuto para que possa relaxar, tomar consciência do seu corpo, gozar de um momento de quietude e apreciar devidamente o mundo que a rodeia.