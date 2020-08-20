Aprenda como fazer o jogo do silêncio

Neste vídeo, a especialista em Educação Montessori Renata Lacerda, explica como fazer em casa o Jogo do Silêncio, uma adaptação das lições do silêncio, famosas em escolas Montessori de todo o mundo. A atividade, além de divertir crianças de todas as idades e não exigir nenhum material, ajuda a desenvolver a concentração e a acuidade auditiva. Renata é mãe do André, de 5 anos, jornalista, professora e diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo, em Vila Velha.