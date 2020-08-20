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Aprenda como fazer o jogo do silêncio

A atividade, além de divertir crianças de todas as idades e não exigir nenhum material, ajuda a desenvolver a concentração e a acuidade auditiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 08:00

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 08:00

A especialista em Educação Montessori Renata Lacerda
A especialista em Educação Montessori Renata Lacerda Crédito: Julia Terayama
Neste vídeo, a especialista em Educação Montessori Renata Lacerda, explica como fazer em casa o Jogo do Silêncio, uma adaptação das lições do silêncio, famosas em escolas Montessori de todo o mundo. A atividade, além de divertir crianças de todas as idades e não exigir nenhum material, ajuda a desenvolver a concentração e a acuidade auditiva. Renata é mãe do André, de 5 anos, jornalista, professora e diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo, em Vila Velha.
O jogo do silêncio é um exercício que incentivar a criança ao silêncio  por norma cerca de 1 minuto  para que possa relaxar, tomar consciência do seu corpo, gozar de um momento de quietude e apreciar devidamente o mundo que a rodeia.

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