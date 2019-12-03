Os 10 destinos mais procurados para férias em família no Brasil

As férias escolares vêm aí e, com a alta do dólar, a procura por destinos domésticos para viagens em grandes grupos e famílias, que geralmente envolvem maior planejamento, estão atraindo mais atenção dos viajantes. E uma pesquisa do Airbnb revela quais são os 10 destinos mais procurados pelos turistas que viajam em família no Brasil.

Entre os itens mais buscados por viajantes nesse perfil em acomodações para as férias, estão: cozinha completa, televisão, estacionamento, máquina de lavar e acesso à internet. Confira a seleção:

Cabo Frio Crédito: Divulgação

Cabo Frio (RJ)

Cabo Frio é a cidade com maior procura de famílias para o final do ano. A cidade une praias paradisíacas com construções históricas, sendo um ótimo destino para quem quer relaxar, mas também conhecer um pouco mais da história do Brasil.

Ubatuba Crédito: Divulgação

Ubatuba (SP)

No litoral paulista, a cidade é famosa por sua versatilidade, com opções de mar calmo para os menores, e praias mais agitadas para quem gosta de surfar. Ubatuba também conquista pela beleza natural da Serra do Mar.

Guarujá Crédito: Divulgação

Guarujá (SP)

O terceiro destino é uma praia ideal para aqueles que gostam de pular as sete ondinhas no dia 31 de dezembro sem abrir mão da vida noturna. Guarujá é repleta de bares e restaurantes que prometem agradar a todos os gostos.

Gramado Crédito: Divulgação

Gramado (RS)

Se você prefere o clima montanhoso, Gramado é a melhor pedida. Localizada na serra gaúcha, o destino oferece um charmoso ar europeu com chocolaterias, chalés alpinos e sossego para sua família, além de ainda poder curtir a famosa decoração de Natal da região.

São Sebastião Crédito: Divulgação

São Sebastião (SP)

A cidade reúne algumas das praias mais bonitas de São Paulo, como Maresias, Camburi e Juquehy. Há opções de lazer para toda a família, além de muita mata atlântica preservada, o que proporciona um contato único com a natureza.

Florianópolis Crédito: Divulgação

Florianópolis (SC)

A ilha mais famosa do Sul do Brasil é também um destino muito procurado por famílias de todo o mundo. A cidade reúne o que há de melhor dos grandes centros com a beleza exuberante da natureza, o que proporciona momentos de tranquilidade e agitação.

Fortaleza Crédito: Divulgação

Fortaleza (CE)

Mas é claro que o Nordeste não poderia ficar de fora da lista! Fortaleza, além das já famosas praias, possui uma imensa variedade de paisagens naturais como as falésias vermelhas, lagoas e as dunas, que prometem agradar a família inteira.

Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ)

Que a cidade maravilhosa é um dos principais destinos do Brasil não é novidade para ninguém. Com uma superestrutura turística e uma multiculturalidade ímpar, o Rio é uma excelente opção para passear em família e conhecer o Cristo Redentor e o Maracanã.

Curitiba Crédito: Divulgação

Curitiba (PR)

Conhecida como a capital ecológica do Brasil, Curitiba é famosa por seu urbanismo sofisticado e áreas verdes, o que torna a cidade a mais sustentável da América Latina. A capital do Paraná é uma ótima opção para quem quer mudar um pouco e fugir das praias.

São Paulo Crédito: Divulgação

São Paulo (SP)