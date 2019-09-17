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COMO A REALEZA

Castelo de 'Downton Abbey' fica disponível no Airbnb para fãs da série

É preciso já ter sido bom hóspede na rede e amante da série

Publicado em 

17 set 2019 às 11:09

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:09

Cena de Downton Abbey Crédito: Divulgação
Os fãs da série "Downton Abbey" terão a oportunidade de viver como os personagens da produção e conhecer um pouco mais sobre o castelo onde ela foi gravada. Para promover o lançamento do filme, que já está em cartaz na Inglaterra e estreia aqui em novembro, o local foi anunciado no Airbnb
> Atrizes de 'Downton Abbey' falam sobre anúncio de filme nas redes sociais
Mas não é qualquer um que poderá ficar hospedado. É preciso provar que é realmente fã da série e pagar pela diária no valor de 120 libras (cerca de R$ 600). O convite é feito pela própria condessa Carnarvon, que vive no castelo na vida real.
"O castelo de Highclere está na família Carnarvon desde 1679 e tem uma história incrivelmente rica. Sou apaixonada pela herança desse castelo e espero receber nossos futuros convidados", afirma a condessa no anúncio.
As reservas serão abertas ao meio-dia de 1º de outubro, e os candidatos devem ter um registro de boas críticas em seu perfil do Airbnb. Ainda será preciso demonstrar que são "apaixonados por Downton Abbey" na mensagem que incluem ao solicitar a reserva. O texto mais criativo será o escolhido.
> Estúdio confirma filme da série britânica 'Downton Abbey'
O anúncio convida duas pessoas a se hospedar em um dos 300 quartos da casa em 26 de novembro e ser "tratado como realeza". O conde e a condessa Carnarvon receberão os hóspedes com direito a coquetéis à noite no salão, seguido de um jantar tradicional na sala de jantar na presença do mordomo do próprio castelo.
Após o jantar, o café será servido na biblioteca antes que dos convidados se retirem para um dos quartos principais, com banheiro privativo e vista para mais de 400 hectares do parque que rodeia a construção. 
"Durante toda a estadia, a família Carnarvon mergulhará os convidados na rica história do Castelo de Highclere com uma visita particular ao castelo, a propriedade Highclere", diz o anúncio.
O anúncio deixa claro que há disponível secador de cabelo e até xampu, mas não conte com serviços de wi-fi ou televisão. 
Highclere foi reconstruído na década de 1840 no estilo jacobino pelo arquiteto Charles Barry. Seus jardins foram projetados pelo arquiteto paisagista Capability Brown.

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