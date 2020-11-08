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Meu vibrador parou de funcionar. O que fazer?

Em Vitória, uma eletrônica, tradicionalmente conhecida por reparar brinquedos, passou a realizar o conserto dos conhecidos brinquedinhos dos adultos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 06:02

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 06:02

Mulher com vibrador e brinquedinhos sexuais
Mulher com vibrador e brinquedinhos sexuais Crédito: Shutterstock
Um dia uma cliente chegou aqui na loja para consertar um brinquedo de criança. Quando ficou pronto e ela veio buscar, muito tímida, me perguntou: moça, eu posso te fazer uma pergunta bem em particular? Aí ela me disse que tinha um outro brinquedinho em casa que precisava de conserto. Eu logo percebi que se tratava de um vibrador.
O relato é de Jaciara Barbosa Ribeiro Custódio, funcionária de uma loja especializada no conserto de eletrônicos, conhecida como hospital dos brinquedos, localizada em Vitória. A pergunta inusitada deu início ao um novo nicho de serviços ofertados pela empresa, bem como um alívio para os clientes que, como a que procurou a loja que Jaciara trabalha, muitas vezes não sabem o que fazer quando o famoso brinquedinho apresenta defeito - seja por timidez ou por não saber mesmo que existe esse serviço disponível. Pelo jeito que ela me abordou, eu deixei que ela ficasse bem à vontade. Eu disse: 'amiga, é um vibrador né? Não se preocupe, eu te entendo', lembrou a funcionária.
O atendimento por esse tipo de demanda ainda é bem baixo, 2% apenas em relação aos outros serviços prestados pela loja, que realiza reparos em micro-ondas, brinquedos, chapinhas de cabelo, tudo que seja alimentado por bateria ou energia elétrica. Desde que seja aparelho eletrônico, não importa qual, nós consertamos. Agora o mais curioso foi que ela disse assim pra mim antes de ir embora: moça, não se preocupe, ele tá bem limpinho, viu?, comentou Jaciara, rindo.
Especialistas no assunto explicam que a conservação e manutenção dos vibradores geram muitas dúvidas porque, infelizmente,  o uso da peça é julgado por muitas pessoas, o que gera a tal timidez de falar sobre o assunto. A proprietária de um sexy shop virtual Juliana Dutras sempre recomenda a seus clientes muita atenção nesse quesito. Eu sempre falo para eles que temos que ter uma relação com o vibrador. Precisamos cuidar dele. Precisamos lavar antes e após o uso com água e sabão neutro, e secar, de preferência, com um papel toalha, aconselhou a empreendedora. Ela lembrou também que o uso do preservativo contribuir para a durabilidade da peça, bem com a higiene de quem vai utilizá-lo.

Lixo eletrônico

De acordo com a legislação vigente no Brasil, é considerado lixo eletrônico todo material originado de equipamentos eletrônicos como: peças de computador, aparelhos telefônicos, baterias, televisores, dentre outros, inclusive vibradores que funcionam a base de pilha ou bateria. A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informou que todo material considerado lixo eletrônico, conforme rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve ser descartado nos locais onde foram comprados.

Serviço:

Hospital dos Brinquedos
Av. Rio Branco  Santa Lúcia, Vitória  ES. Telefone: (27) 3227-3880.
Sexy shop on-line
@sexyshopes

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