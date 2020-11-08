Meu vibrador parou de funcionar. O que fazer?

Um dia uma cliente chegou aqui na loja para consertar um brinquedo de criança. Quando ficou pronto e ela veio buscar, muito tímida, me perguntou: moça, eu posso te fazer uma pergunta bem em particular? Aí ela me disse que tinha um outro brinquedinho em casa que precisava de conserto. Eu logo percebi que se tratava de um vibrador.
O relato é de Jaciara Barbosa Ribeiro Custódio, funcionária de uma loja especializada no conserto de eletrônicos, conhecida como hospital dos brinquedos, localizada em Vitória. A pergunta inusitada deu início ao um novo nicho de serviços ofertados pela empresa, bem como um alívio para os clientes que, como a que procurou a loja que Jaciara trabalha, muitas vezes não sabem o que fazer quando o famoso brinquedinho apresenta defeito - seja por timidez ou por não saber mesmo que existe esse serviço disponível. Pelo jeito que ela me abordou, eu deixei que ela ficasse bem à vontade. Eu disse: 'amiga, é um vibrador né? Não se preocupe, eu te entendo', lembrou a funcionária.
O atendimento por esse tipo de demanda ainda é bem baixo, 2% apenas em relação aos outros serviços prestados pela loja, que realiza reparos em micro-ondas, brinquedos, chapinhas de cabelo, tudo que seja alimentado por bateria ou energia elétrica. Desde que seja aparelho eletrônico, não importa qual, nós consertamos. Agora o mais curioso foi que ela disse assim pra mim antes de ir embora: moça, não se preocupe, ele tá bem limpinho, viu?, comentou Jaciara, rindo.
Especialistas no assunto explicam que a conservação e manutenção dos vibradores geram muitas dúvidas porque, infelizmente, o uso da peça é julgado por muitas pessoas, o que gera a tal timidez de falar sobre o assunto. A proprietária de um sexy shop virtual Juliana Dutras sempre recomenda a seus clientes muita atenção nesse quesito. Eu sempre falo para eles que temos que ter uma relação com o vibrador. Precisamos cuidar dele. Precisamos lavar antes e após o uso com água e sabão neutro, e secar, de preferência, com um papel toalha, aconselhou a empreendedora. Ela lembrou também que o uso do preservativo contribuir para a durabilidade da peça, bem com a higiene de quem vai utilizá-lo.
Lixo eletrônico
De acordo com a legislação vigente no Brasil, é considerado lixo eletrônico todo material originado de equipamentos eletrônicos como: peças de computador, aparelhos telefônicos, baterias, televisores, dentre outros, inclusive vibradores que funcionam a base de pilha ou bateria. A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informou que todo material considerado lixo eletrônico, conforme rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve ser descartado nos locais onde foram comprados.
Serviço:
Hospital dos Brinquedos
Av. Rio Branco Santa Lúcia, Vitória ES. Telefone: (27) 3227-3880.
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