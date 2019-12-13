Melhores destinos para curtir a magia do Natal

RAG - Natal em Domingos Martins - Crédito: foto: Reprodução/Instagram

Quando pensamos no Natal, o que nos vem à mente são aquelas cenas típicas, o pinheiro, o Papai Noel, o trenó, as renas e, claro, a neve. Uma fantasia que está no imaginário de crianças e adultos. Aqui mesmo, pertinho da gente, duas cidades, colonizadas por imigrantes, oferem uma festa bem nesse estilo, mas com um toque tropical: Domingos Martins e Santa Teresa. Hoje, nossa matéria, traz, além de fotos inspiradoras desses lugares, algumas informações para inspirá-los a subir as montanhas capixabas e encontrar o Bom Velhinho.

Mas é claro que também vale a pena nesta época conhecer destinos famosos por ter um Natal belíssimo, como é o caso de Barcelona, na Espanha; Nuremberg, na Alemanha; e Nova York, nos Estados Unidos. E quem já está de malas prontas para esses lugares, vai gostar das nossas sugestões de atrações natalinas.

E tem mais dicas aqui no Brasil. Uma outra opção ótima é Gramado, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, no Paraná. E lembre-se: se não for possível embarcar este mês para esses lugares mais longe, programe-se para ir em dezembro de 2020. Você não vai se arrepender!

A magia de Domingos Martins

Bem próximo de Vitória, em Domingos Martins, a magia do Natal é realizada bem ao estilo europeu, mas, claro, com um toque tropical. Vale a pena pegar a estrada e conhecer essa pequena cidade, que nesta época se transforma em um programa imperdível.

O tema este ano é Era uma vez... Papai Noel visita os contos de Grimm, relembrando histórias clássicas infantis. Enquanto os adultos voltam no tempo, as crianças ficam maravilhadas com as luzes e loucas para entrar na Vila do Papai Noel e ver o Bom Velhinho. E, se der, patinar no gelo. Sim, lá tem uma pista.

Fique atento, também, à tradicional contagem regressiva para o ascender das luzes, que é realizada todas as noites. E não perca as apresentações musicais, o presépio em tamanho natural e as duas árvores de Natal, uma iluminada de rosa e outra nas cores típicas, verde e vermelho. E, claro, tire muitas fotos para guardar de lembrança.

Natal em Domingos Martins

Árvore de crochê em Santa Teresa

Outro destino do Espírito Santo com estilo europeu é a pequena cidade de Santa Teresa. E nesta época o local também se veste de verde e vermelho para receber os visitantes. Com o tema Natal de Encantos, essa vila perdida entre as montanhas oferece um lindo portal de boas-vindas, trenó, presépio e uma árvore natalina de crochê, de 5,10 metros de altura por 2,40 metros de diâmetro, relembrando uma tradição antiga que remete ao aconchego das vovós. Isso sem falar, é claro, das luzes que enfeitam os casarios da Rua do Lazer. Não deixe de visitar, também, a Fábrica de Natal, na Praça Augusto Ruschi. Atenção para a programação das cantatas, balé, oficinas criativas, contação de histórias, teatro, entre outras. Um roteiro para ficar na memória.