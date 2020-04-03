Kika Carvalho: artista da nova geração do ES

Jéssica Carvalho Vieira Gomes, mais conhecida como Kika Carvalho, é uma das principais artistas da nova geração. Formada em Artes Visuais, ela já trabalhou com teatro, carnaval, arteterapia e é educadora social, além de pintar painéis e fazer exposições. Pra mim, arte funciona como uma porta para diálogos. É a minha forma de construir imageticamente um texto que busca pontuar questões que eu avalio como importantes. O meu trabalho fala muito sobre violência, violação de direitos, medo e manutenção de poder. Tenho tentado ir para caminhos mais leves de tratar essas questões, mas no geral são elas que aparecem no meu trabalho de forma direta ou indireta, conta. Recentemente, junto com o Vão Coletivo, foi responsável pela maior pintura de protagonismo infanto-juvenil do Espírito Santo. Foram 500m² de pintura na comunidade do Morro do Quadro, onde as crianças participaram de todos os processos, desde a criação dos desenhos até a pintura. Ela também costuma dar oficinas para diversos públicos, utilizando as linguagens recorrentes da intervenção urbana como pintura mural, lambe-lambe e adesivo. E é co-fundadora do Coletivo DasMina, primeiro coletivo exclusivamente de mulheres nas artes urbanas da cidade. Surgiu do propósito de emancipar a atuação das mulheres na intervenção urbana de Vitória. De pequenas coisas, como simplesmente chamar a outra pra pintar junto, até promover eventos de participação coletiva. Entre os seus sonhos está conhecer alguns países da África e do Oriente Médio. Creio que será uma grande conexão.