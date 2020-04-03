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Abrindo o Baú

Kika Carvalho: artista da nova geração do ES

Ela é educadora social, além de pintar painéis e fazer exposições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:55

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:55

Kika Carvalho
Kika Carvalho Crédito: Divulgação
Jéssica Carvalho Vieira Gomes, mais conhecida como Kika Carvalho, é uma das principais artistas da nova geração. Formada em Artes Visuais, ela já trabalhou com teatro, carnaval, arteterapia e é educadora social, além de pintar painéis e fazer exposições. Pra mim, arte funciona como uma porta para diálogos. É a minha forma de construir imageticamente um texto que busca pontuar questões que eu avalio como importantes. O meu trabalho fala muito sobre violência, violação de direitos, medo e manutenção de poder. Tenho tentado ir para caminhos mais leves de tratar essas questões, mas no geral são elas que aparecem no meu trabalho de forma direta ou indireta, conta. Recentemente, junto com o Vão Coletivo, foi responsável pela maior pintura de protagonismo infanto-juvenil do Espírito Santo. Foram 500m² de pintura na comunidade do Morro do Quadro, onde as crianças participaram de todos os processos, desde a criação dos desenhos até a pintura. Ela também costuma dar oficinas para diversos públicos, utilizando as linguagens recorrentes da intervenção urbana como pintura mural, lambe-lambe e adesivo. E é co-fundadora do Coletivo DasMina, primeiro coletivo exclusivamente de mulheres nas artes urbanas da cidade. Surgiu do propósito de emancipar a atuação das mulheres na intervenção urbana de Vitória. De pequenas coisas, como simplesmente chamar a outra pra pintar junto, até promover eventos de participação coletiva. Entre os seus sonhos está conhecer alguns países da África e do Oriente Médio. Creio que será uma grande conexão.

Presente inesquecível.

Os meus sketchbooks costumam ser parte importante dos processos de criação. Na maioria das vezes tudo começa com um esboço ou frases soltas e até mesmo uma única palavra.
O quadro da artista Eva Bracamontes. Em 2014 participei do festival Nosotras estamos en la calle, em Lima, Peru. Conheci várias artistas incríveis da América Latina e Central. Troquei um trabalho com a Eva, artista mexicana, e guardo com muito carinho pela admiração que tenho pelo trabalho dela e por essa viagem inesquecível que fez ampliar a percepção de vivência coletiva.
O livro Entre os muros da cidade. Para mim, enquanto artista, foi muito importante ter o meu trabalho reconhecido ao ponto de ter um capítulo dedicado exclusivamente a minha produção dentro do recorte do grafite na cidade de Vitória. É importante que nós mulheres possamos nos olhar e entender que podemos ocupar todos os espaços.
A Waji, que ganhei da Tatiana Rosa no ano passado. Ela comprou em Belo Horizonte, num Congresso de História e Cultura Iorubá, e guardou. Achou que tinha tudo a ver comigo por conta da minha pesquisa sobre a cor azul. Muita gente quando vê algo relacionado a cor me envia/mostra, assim minha pesquisa fica mais potente.
A pipa. É um dos protótipos de um trabalho novo que venho desenvolvendo com muito carinho. Na primeira fase serão 4 tipos de Brasões em forma de pipa distribuídos nas comunidades de Vitória. Creio que será uma vivência muito bonita.
A câmera fotográfica que ganhei da minha vó Aracy em um dia de visita na casa dela. Enquanto ela me mostrava algumas fotos de viagem com o meu avô (segundo casamento dela), disse que era muito feliz com ele e que as viagens eram os momentos mais felizes da vida. É um objeto que me remete ao amor e a saudade de alguém querido que já se foi.

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